AGV destacó su experiencia en alta montaña durante el PDAC 2026 en Canadá

La empresa AGV realizó un balance positivo de su participación en el PDAC 2026, uno de los encuentros más importantes de la minería a nivel mundial que se desarrolla en Canadá y reúne a compañías, inversores y especialistas del sector.

Durante el evento, representantes de la firma participaron en distintas rondas de negocios y presentaron la experiencia de la empresa en áreas clave de la industria minera, entre ellas perforación, movimiento de suelos, obras civiles, logística y construcción de campamentos.

Uno de los puntos destacados fue la trayectoria de la compañía en trabajos de alta montaña y en operaciones vinculadas a salares, tanto en la Argentina como en Chile, donde la empresa ha desarrollado distintos proyectos vinculados al crecimiento del sector.

Desde la compañía también remarcaron su compromiso con una operación sustentable y con el desarrollo de las comunidades donde se llevan adelante las actividades, a través de la contratación de mano de obra local y una presencia territorial activa.

En ese marco, la participación en PDAC permitió a AGV fortalecer vínculos con actores de la industria minera global y posicionar su experiencia dentro de un mercado que continúa expandiéndose en la región.

“En AGV construimos futuro, acompañando el crecimiento de la minería con responsabilidad y excelencia”, señalaron desde la empresa tras su paso por el encuentro internacional.