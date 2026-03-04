PUBLICIDAD

Ernestina Pais
temporada 2026 en el MAC
Juana Repetto
encuentro de alquimia
agv
Santa Rosa de Tastil
Salta

Los jueces Diez Villa y Plaza se incorporaron como miembros de la Corte de Justicia

Los nuevos jueces fueron designados por decretos 124 y 125 del Poder Ejecutivo previo acuerdo del Senado. 
Miércoles, 04 de marzo de 2026 13:26
Martín Diez Villa Martín Plaza juraron hoy como jueces de la Corte de Justicia de Salta en un acto que fue encabezado por la presidenta del Alto Tribunal Teresa Ovejero.  Los nuevos jueces fueron designados por decretos 124 y 125 del Poder Ejecutivo previo acuerdo del Senado. 

Del acto participó el Gobernador Gustavo Sáenz.

De esta forma la Corte de Justicia quedó integrada por su presidenta, Teresa Ovejero, el vicepresidente Gabriel Chibán, la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo, las juezas de Corte Alejandra Gauffin María Edit Nallim y los jueces de Corte Fabián VittarPablo López ViñalsMartín Diez Villa Martín Plaza.
 

Con estas incorporaciones, la Corte de Justicia de Salta consolida un perfil político distinto al que supo tener en etapas anteriores. Durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el número de integrantes pasó de cinco a siete; con Gustavo Sáenz, el tribunal se amplió de siete a nueve miembros. Ahora, las nuevas designaciones terminan de diluir la impronta urtubeycista y consolidan una Corte con mayor afinidad al actual oficialismo.

