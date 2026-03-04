Cuatro etapas y una celebración cultural: así será el encuentro “Mujeres que transforman”

El 2° Encuentro de Alquimia – Mujeres que Transforman se desarrollará este domingo, a lo largo de una jornada organizada en cuatro etapas, con actividades continuas hasta alrededor de las 21.30. La propuesta está pensada para que el público pueda sumarse en distintos momentos de la tarde y participar de las distintas experiencias culturales y gastronómicas.

La apertura será con una recepción para los asistentes que incluirá mate cocido y bollitos caseros. La preparación estará a cargo de un grupo de alumnos de Azar, quienes se autodenominan “Guardianes de la Cultura Gastronómica” y colaboran activamente en la organización del evento.

Mientras el público se acomoda, comenzará un segmento artístico coordinado por la escritora Fabiola Martínez, con lectura de poesías de mujeres. También habrá presentaciones de danza, entre ellas la participación de Estrella, integrante de la comunidad hindú radicada en Salta, y una intervención de representantes de la comunidad libanesa que compartirán una reflexión sobre el rol femenino.

Durante este primer tramo se propondrá además la creación de un “árbol de mensajes” dedicado a las ancestras, donde las participantes podrán dejar palabras de homenaje. A esto se sumará una experiencia simbólica guiada frente a un espejo.

Uno de los momentos más emotivos estará protagonizado por la Academia Premilitar Martín Miguel de Güemes. Sus alumnos, de entre 5 y 18 años, realizarán una formación especial dedicada a sus madres, en una sorpresa pensada para homenajearlas.

“Ellas cocinan la historia”

La segunda etapa será el corazón del encuentro. Bajo el título “Ellas cocinan la historia – Mujeres de nuestra Tierra”, diez mujeres compartirán sus relatos personales vinculados con la cocina, la tradición y la identidad.

Mientras cada una cuente su historia, el público podrá degustar los platos que representan esas trayectorias. “Yo te convido”, resume la organizadora Norma Azar al explicar la dinámica del espacio, que propone escuchar y degustar al mismo tiempo para comprender la historia a través del sabor.

Participarán cocineras de distintos puntos de la provincia, entre ellas representantes de la Quebrada del Escoipe, de Colonia Santa Rosa y de Tartagal, con propuestas vinculadas a la cultura tupí guaraní. También estarán presentes emprendedoras que trabajan con productos regionales como harina de banana, harina de algarroba, humitas y empanadas.

A ellas se sumarán una joven empresaria gastronómica y otras mujeres que encuentran en la cocina un puente para transmitir identidad y cultura. La propuesta busca revalorizar el rol de las cocineras como portadoras de memoria cultural y destacar a la gastronomía como una herramienta de transformación social.

Durante toda la jornada también habrá sorteos y dinámicas participativas. “Es un evento largo y la gente entra y sale, por eso vamos generando actividades constantes para mantener la energía del encuentro”, explicó la chef Norma Azar.

La invitación está abierta a toda la familia y no solamente a mujeres. “Es un espacio de integración, de cultura pura”, remarcó la organizadora.

Danza, pañuelos y homenaje final

El cierre del encuentro estará marcado por la música y la danza. El Escuadrón María Loreto Sánchez de Peón presentará una chacarera interpretada por mujeres vestidas de gauchas, quienes además explicarán el significado del pañuelo y su movimiento como símbolo cultural.

Para acompañar ese momento, Azar y su familia confeccionaron pañuelos que serán entregados al público, invitando a todos a participar del homenaje colectivo.

El broche musical estará a cargo del cantante José García, quien ofrecerá un repertorio especial para despedir la jornada.

Un evento solidario

Aunque la entrada será libre y gratuita, el encuentro tendrá un fuerte componente solidario. Durante la jornada se realizará una colecta de útiles escolares que serán destinados a la Fundación Formando Caminos, organización que trabaja con niños y que ya se encuentra preparando su campaña de inicio de clases.

“Es un evento solidario y colaborativo. Mucha gente participa con mucho esfuerzo y colabora para que esto sea posible”, expresó Azar.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento del Mercado Artesanal, que cede el espacio para la realización del encuentro y se consolida como un punto de referencia cultural en la ciudad.

De esta manera, el Encuentro de Alquimia se plantea como una celebración integral que combina gastronomía, poesía, danza y solidaridad, con el objetivo de homenajear a las ancestras, reconocer a las mujeres del presente y abrir un espacio de encuentro para las nuevas generaciones.