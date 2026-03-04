Siguen abiertas las inscripciones en el BSPA "Prof. Oscar Montenegro", con cursado flexible

Las inscripciones para finalizar los estudios secundarios continúan abiertas en el Bachillerato Salteño para Adultos (BSPA) N° 7065 “Prof. Oscar Montenegro” y en su anexo N° 7239, dos espacios educativos destinados a jóvenes y adultos que buscan completar el nivel medio en la ciudad de Salta.

Las sedes funcionan en Caseros 1.150, dentro de la escuela Juan Bautista Alberdi, y en 10 de Octubre 551, en la escuela Juan Calchaquí, frente a la plaza Gurruchaga. Las clases se dictan de lunes a viernes entre las 19.30 y las 22.30, lo que permite compatibilizar el cursado con actividades laborales o responsabilidades familiares.

El sistema de enseñanza está basado en una metodología de aprendizaje por proyectos. En lugar de rendir materias de manera individual, los contenidos se integran en trabajos grupales que abarcan distintas áreas de conocimiento.

Además, desde 2023 el BSPA incorporó certificaciones laborales complementarias avaladas por la Subsecretaría de Trabajo de la Nación. Entre ellas se encuentran “Auxiliar asesor/a para el desarrollo de emprendimientos sociales y comunitarios”, correspondiente al módulo 4, y “Emprendedor/a de productos y/o servicios sociales emergentes”, que se obtiene en el módulo 6.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años o que cumplan esa edad hasta el 30 de junio, sin límite máximo. Quienes tengan estudios secundarios incompletos pueden solicitar el pase y continuar desde el nivel en el que interrumpieron su formación.

El sistema de inscripción es cuatrimestral, con nuevos módulos que comienzan en marzo y agosto de cada año.

Además, el establecimiento cuenta con un aula universal con modalidad semipresencial destinada a quienes tienen responsabilidades de cuidado u otras dificultades para asistir diariamente a clases.

Las personas interesadas pueden realizar consultas a través de las redes sociales oficiales: en Facebook, “Bspa Nº 7065 Prof Oscar Montenegro” y “BSPA 7239”, o en Instagram a través de la cuenta @bspa7065.salta.