Primer juicio por jurados en Salta: la defensa reconoció la responsabilidad del acusado

Este lunes se abrió formalmente en Salta la primera audiencia bajo el sistema de juicio por jurados en la causa contra Víctor Manuel Márquez, imputado por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, en perjuicio de Dalma Bataches.

El debate es presidido por el juez técnico Guillermo Pereyra, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín. La defensa oficial del acusado está a cargo de Nicolás Anuch y Karina Peralta.

Antes de los alegatos, el juez informó al jurado cuáles son los hechos que ambas partes tuvieron por probados y que no serán materia de discusión durante el juicio, entre ellos la fecha de nacimiento y muerte de la víctima, la fecha de detención del imputado, el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida y los resultados de los análisis de ADN recolectados en la escena.

La acusación: “No fue una pelea entre iguales”

En su alegato de apertura, la fiscal Sodero Calvet sostuvo que Dalma Bataches era una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, condición que -según la acusación- fue aprovechada por el imputado.

Afirmó que Márquez le quitó la vida de manera “brutal”, golpeándola en distintas partes del cuerpo, asfixiándola y luego destrozándole la cabeza con un bloque de cemento. Remarcó que no se trató de una pelea entre iguales, sino de un acto de sometimiento contra una mujer que no pudo defenderse, tanto por la diferencia de condiciones físicas como por el contexto en el que ocurrió el hecho, la noche del 17 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía.

La fiscalía anticipó que la prueba será “contundente” y pidió al jurado que, tras el análisis de los testimonios y pericias, emita un veredicto de culpabilidad por femicidio agravado por ensañamiento y alevosía.

La defensa: admite el hecho, pero niega las agravantes

Por su parte, la defensora oficial Karina Peralta aseguró que la estrategia de la defensa no es negar lo ocurrido ni la evidencia reunida. Reconoció que Márquez es responsable por la muerte de Dalma Bataches, pero rechazó que el hecho encuadre en las agravantes señaladas por la fiscalía.

Planteó que durante el juicio se deberá analizar qué ocurrió, cómo y por qué, y contextualizó la situación del imputado, un joven oriundo de Misiones que -según describió- atravesó situaciones de abandono familiar, marginalidad, consumo problemático y situación de calle.

La defensa sostuvo que no existía una relación de pareja ni amistad entre víctima y acusado, sino un vínculo circunstancial marcado por el consumo de sustancias. Además, señaló que no hay filmaciones ni testigos presenciales que permitan reconstruir con certeza absoluta lo sucedido aquella noche.

Comienzan los testimonios

Concluidos los alegatos iniciales, el juez dispuso un receso hasta la tarde. Está previsto que declaren cinco testigos: tres familiares de la víctima, un efectivo policial y un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Cómo es el proceso de un juicio por jurados

Tras tomar juramento a los 12 jurados titulares y 4 suplentes, el juez declaró abierto el juicio y brindó las instrucciones iniciales. Explicó la diferencia entre su función como juez de derecho y la de los jurados como jueces de los hechos, además de detallar las etapas del proceso: alegatos iniciales, producción de prueba, alegatos de clausura, deliberación y veredicto. También remarcó la obligación de confidencialidad que rige en este tipo de procesos.