Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: la Selección argentina de Messi y Scaloni conoce a sus rivales

13:36

Irán dio marcha atrás

Tras una semana de tensiones políticas y advertencias de boicot, Irán finalmente decidió enviar una delegación reducida al sorteo del Mundial 2026 en Washington. El cambio de postura, confirmado por la FIFA, pone fin a la amenaza que había ensombrecido la ceremonia en la capital estadounidense, marcada por la fuerte presencia del presidente Donald Trump.

Llegó Donald Trump

La comitiva presidencial de Donald Trump llegó al Kennedy Center a las 11.25 (hora local). Los periodistas del pool acreditado no lograron ver al mandatario, que será una de los protagonistas centrales del sorteo del Mundial 2026. Fue un traslado desde la Casa Blanca que demoró poco más de cinco minutos.

El presidente de Estados Unidos llegó a la alfombra roja acompañado del titular de la FIFA, Gianni Infantino, y mantuvo un breve intercambio con periodistas

La Copa, presente

En las calles de Washington D.C., la protagonista es la nieve. Pero en el interior del Centro Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas la temperatura va en ascenso a minutos de conocerse los rivales de la Selección. Así luce la Copa del Mundo en la previa de la ceremonia.

Los representantes de Sudamérica

“Ya comenzamos a alentar a nuestras selecciones para que la Copa se quede en el continente. ¡A Creer en Grande y darlo todo!“, escribió Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en su cuenta de X durante la antesala del sorteo.

Los planes de boicot de la Federación de Fútbol de Irán

Uno de los ejes que marcó la previa del sorteo del Mundial en Washington fueron los planes de la federación iraní de boicotear el evento en respuesta a la medida de Estados Unidos -que mantiene una histórica enemistad con el régimen de los ayatollahs- de negar visas a miembros de su delegación.

La FIFA emitió un comunicado anoche en el que informó que finalmente la federación iraní había dado marcha atrás en sus planes e indicó que el país envió una delegación a Estados Unidos para asistir al evento.

Zanetti: "Messi va a estar: no tengo dudas"

En diálogo con ESPN, al histórico referente albiceleste Javier Zanetti le consultaron sobre la presencia de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo. “No tengo dudas que nuestro capitán va a jugar su sexto Mundial”, respondió.

Otro argentino con Gianni Infantino

En la previa del sorteo, Gustavo Alfaro, entrenador de la selección paraguaya, se retrató con el mandamás de la FIFA. “Un momento de camaradería”, postearon desde la cuenta de Instagram de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

¿Cuál es el grupo más fácil que le puede tocar a la Argentina?

A diferencia de otros mundiales, esta vez los grandes cucos de Argentina —como Alemania, Francia, Inglaterra y Brasil— también están en el bombo 1, lo que abre el margen para un debut bastante más amable. En ese escenario, el grupo más accesible reúne a Australia, Sudáfrica y Haití, que vuelve a un Mundial después de 52 años.

¿Cuál es el grupo más difícil que le puede tocar a la Argentina?

De acuerdo a todas las variables posibles, el grupo más difícil que puede tocarle a la Argentina aparece cuando se alinean dos europeos en la primera fase —algo que ocurrirá en 4 de los 12 grupos— y se combinan selecciones de peso. En esta simulación, el combo que más eleva la vara incluye a Noruega, más un europeo surgido del repechaje que podría ser Italia, y un rival incómodo como Marruecos, que llega bien rankeado y con rodaje competitivo. Un arranque de esos que obligan a estar concentrados desde el minuto cero.

Un sorteo con “control de daños” y beneficios para el campeón

Hace una semana la FIFA decidió meter mano antes de que giren las bolillas y le dio un status especial, al igual que a España y, en menor medida, a Francia e Inglaterra, por ser las primeras cuatro del ranking. Las campeonas de América y Europa saben que si ganan sus grupos no podrán cruzarse antes de la final. Y, como máximo, se toparán con una de las otras dos privilegiadas (tercera y cuarta del ranking) en semifinales. Una medida arbitraria, que persigue favorecer a los mejores de hoy y crear las condiciones para imaginar una súper final el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Las figuras del sorteo

El exfutbolista Rio Ferdinand será el conductor principal del sorteo, acompañado por Samantha Johnson, quienes estarán a cargo de la dinámica sobre el escenario.

A este dúo se unirán figuras deportivas de diversos deportes: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal serán los responsables de extraer las bolillas que definirán el destino de las 48 selecciones participantes.