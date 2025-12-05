Vuelco en la ruta 9/34: una mujer de 72 años sufrió lesiones tras quedarse dormido el conductor

Un siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 9/34, donde una camioneta Toyota Hilux terminó volcada tras despistar en el kilómetro señalado. Según el informe policial, el hecho ocurrió a las 9.10 y la intervención se concretó diez minutos más tarde.

La camioneta, dominio HEF 633, era conducida por Karin Amado Sorani, de 32 años, quien viajaba acompañado por Belinda Mafalda Palomo, de 72 años; Sol Belén Leguina, de 28; y su hija Emilia Samia Sorani, de un año y medio.

El conductor manifestó a los efectivos que se quedó dormido mientras manejaba, y al despertarse ya se encontraba en la banquina, sin control del vehículo, que terminó volcado de forma lateral.

La única lesionada fue la mujer de 72 años, quien manifestó fuertes dolores en la zona de la cintura. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital del Carmen de Metán.

En el sitio trabajó personal de Criminalística, Seguridad Vial y corredores viales. A las 10.05 se realizó el test de alcoholemia a Sorani, que arrojó resultado negativo: 0.00 g/l. Luego de las pericias, el vehículo fue entregado por disposición fiscal.

Desde la fuerza informaron que el rodado no obstaculizaba la circulación vehicular y que el protocolo se activó de forma inmediata, tal como dispuso la Fiscalía Penal N°2.