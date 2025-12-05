Netflix compra Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones y reconfigura el mapa global del entretenimiento

Netflix confirmó la adquisición de Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones, una cifra inédita para la industria. El acuerdo, que implicará la escisión previa de la división Discovery Global como compañía independiente, se terminará de ejecutar en el tercer trimestre de 2026. Con este paso, el gigante del streaming quedará a la cabeza de una reconfiguración profunda del negocio audiovisual global, tanto en producción como en distribución.

Más que una compra, se trata de una absorción simbólica: el servicio que inventó la era del streaming se queda con uno de los estudios que inventó el cine tal como lo conocemos. Desde Casablanca y Ciudadano Kane hasta El mago de Oz, Harry Potter, Game of Thrones y The Sopranos, una biblioteca centenaria pasará a convivir con la oferta de Stranger Things, Bridgerton, Wednesday, La casa de papel y El juego del calamar.

Qué cambia para Netflix

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, celebró la integración como un salto de escala narrativa:

“Con la biblioteca de Warner Bros. junto a nuestros títulos que definen la cultura, podremos ofrecer más de lo que la audiencia ama y ayudar a escribir el próximo siglo de narración”.

En paralelo, Greg Peters, también CEO, remarcó el impacto estratégico:

“Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante décadas”.

El mensaje es claro: Netflix deja de ser solo una plataforma para convertirse en la mayor propietaria de contenido premium del planeta, con control sobre marcas, derechos, ventanas de exhibición y propiedad intelectual.

Qué suma Warner Bros. a la ecuación

Para David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, la operación permitirá expandir el legado de la compañía:

“Uniendo a dos gigantes de la narración, haremos que historias influyentes lleguen a más audiencias en el mundo”.

El catálogo que se incorpora incluye el Universo DC, Friends, The Big Bang Theory, el sello HBO y sus producciones originales, además de una estructura de producción cinematográfica, televisiva y de distribución con presencia global.

Competencia y tensiones regulatorias

La adquisición no llega sin ruido. Paramount se quejó del proceso de venta y advirtió que la operación “probablemente nunca se concretaría” debido a la posición dominante de Netflix en el mercado del streaming y los posibles límites antimonopolio.

La Casa Blanca, el Congreso y los reguladores europeos ya observan el panorama con atención: la integración pone en juego más control de licencias, ventanas de estrenos y modelos de exclusividad.

Qué podría pasar con los estrenos

Uno de los puntos más sensibles será el modelo de ventanas de exhibición. Warner Bros. tradicionalmente estrena en cines y recién después habilita el acceso digital, mientras que Netflix privilegia el estreno directo o con pasadas breves por salas.

La industria espera definiciones clave:

¿Seguirán los estrenos cinematográficos tradicionales?

¿Se unificará el contenido bajo una sola plataforma?

¿Habrá venta de licencias a terceros o modelo cerrado?

Un giro histórico

La exclusividad en la negociación deja a Paramount sin chances inmediatas de fusiones y marca el consolidado regreso de Netflix como actor dominante, no solo en distribución sino en propiedad total del contenido.

La operación redefine el tablero mundial: por primera vez, una plataforma digital concentra la biblioteca más influyente del cine y la televisión, con alcance planetario, capacidad industrial y control narrativo.

El siglo del streaming ya no es promesa: es propiedad, escala y poder en manos de un único jugador.