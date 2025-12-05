VIDEOS: alerta en la Quebrada del Toro, por deslaves hay cortes sobre la ruta 51 en El Alfarcito y Puerta de Tastil

Las fuertes lluvias que se desencadenaron anoche en la zona de la Quebrada del Toro, volvieron a generar alerta entre los pobladores de la zona.

La ruta 51, a la altura de El Alfarcito y la Puerta de Tastil se generaron aluviones de barro y piedra y bloquearon el paso, mientras que el río arrastra todo a su paso.

Los deslaves cortaron la ruta e incluso dejaron a un camión de gran porte atrapado en la caída de barro y piedras.

El personal de Vialidad ya se encuentra trabajando en la zona, donde la lluvia se mantenía en la primeras horas de esta mañana.

Oficialmente desde el 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional se informó que se procedió al corte de la ruta en los puestos de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres debido a la presencia de material sobre la calzada a la altura del kilómetro 85.

"Las lluvias que cayeron en los cerros próximos al paraje El Alfarcito provocaron deslizamiento de material, por lo que se mantentiene cerrada desde anoche. Los trabajadores del organismo ya se encuentran en el lugar realizando los despejes", informaron desde Vialidad Nacional.

Desde el organismo estiman que la ruta estaría liberada pasando el mediodía.