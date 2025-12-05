Detienen al presunto autor de graves amenazas contra un dirigente de Central Norte y su familia

La violencia volvió a interponerse entre la pasión y la vida institucional de Central Norte. La detención del sospechoso que habría escrito la frase “Cointe con Central Norte no se jode. Hay balas para tu familia” en el frente del edificio donde reside el dirigente Daniel Cointe no solo activó el aparato judicial, sino que dejó al descubierto un clima de hostilidad que el club arrastra, con episodios reiterados y consecuencias deportivas y dirigenciales.

La investigación se aceleró tras el hecho ocurrido el jueves, cuando la amenaza tomó estado público y obligó a la intervención policial y judicial. A partir de las imágenes tomadas por el sistema de Video Vigilancia del 911, personal de la Dirección General de Investigaciones logró identificar el recorrido del sospechoso hasta su localización y posterior detención.

El procedimiento se concretó anoche con la detención del principal sospechoso en la calle Alvear, en el barrio 20 de Febrero de la Capital salteña. En el marco del operativo, se secuestró el vehículo en el que se desplazaba el individuo y otros elementos de interés para la causa. Además, durante la requisa, la Policía detectó que el sujeto transportaba dosis de marihuana, por lo que se dio intervención inmediata a la División de Drogas Peligrosas, ampliando la carátula judicial.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 2, quienes deberán determinar la responsabilidad del detenido por el delito de amenazas agravadas.

La pesquisa sigue: buscan cómplices

La investigación no se detendrá con la detención del presunto autor. De acuerdo a fuentes policiales, los investigadores no creen que el acusado haya actuado solo y avanzarán en nuevas líneas de trabajo para determinar si hubo colaboradores, instigadores o partícipes en las pintadas amenazantes que mencionaron explícitamente a Cointe y a su familia, y que también se replicaron semanas antes en la sede social ubicada en avenida Entre Ríos.

Las pericias informáticas, el análisis de movimientos previos y los registros audiovisuales del Sistema de Video Vigilancia 911 serán claves para reconstruir el circuito completo y confirmar si existe una red de apoyo detrás del detenido.

Un peligroso déjà vu y la renuncia de Fornasari

Este grave episodio de violencia contra el vocal cuervo Daniel Cointe no es un hecho aislado, sino la culminación de un preocupante clima de tensión que envuelve a la dirigencia "azabache" en las últimas semanas, generando un peligroso déjà vu en el club.

La dirigencia de Central Norte ya había sido blanco de actos intimidatorios similares anteriormente. El 17 de noviembre, la sede social ubicada en la calle Entre Ríos, amaneció con fuertes pintadas intimidatorias dirigidas no solo al presidente, sino a la Comisión Directiva en pleno.

Este contexto de hostilidad y las permanentes presiones extradeportivas agravaron la situación institucional y tuvieron incluso un correlato directo en el ámbito futbolístico: tras la primera oleada de amenazas, el equipo se quedó sin director técnico luego de la renuncia de Pablo Fornasari, quien dejó su cargo para asumir en Racing de Córdoba. El entrenador había manifestado sentir el desgaste y la dificultad de trabajar en un ambiente tan enrarecido.

Se viene un superclásico de mucho riesgo

El recrudecimiento de la violencia contra los dirigentes de Central Norte genera una enorme preocupación de cara al superclásico salteño que se disputará el próximo domingo. "Cuervos" y "Santos" se volverán a ver las caras en el Estadio Padre Ernesto Martearena con un objetivo benéfico: recaudar fondos para afrontar gastos institucionales en plena pausa competitiva.

Se espera la presencia de unas 5.000 hinchas en el estadio, lo que obligará a extremar las medidas de seguridad. El operativo de seguridad, que contará con aproximadamente 500 efectivos policiales. El partido está programado para las 16.30.

Dato Detalle Fecha Domingo 7 de diciembre Lugar Estadio Padre Ernesto Martearena Horario Programado para las 17:00 hs. Precio Popular $10.000 Precio Platea $20.000 Ubicación Central Norte Sector Sur del estadio Ubicación Juventud Antoniana Sector Norte del estadio

Las entradas ya fueron oficializadas con valores unificados. La venta comenzará de manera digital para los socios de ambos clubes, mientras que los no socios podrán adquirirlas en las boleterías de cada club y del Martearena el día del partido.