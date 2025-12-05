Milei convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

El Gobierno de Javier Milei publicará hoy la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso a través del Boletín Oficial, y dará a conocer el listado de los proyectos de ley que pedirá que diputados y senadores aprueben en este período especial, iniciativas que marcarán gran parte de la segunda etapa de la gestión libertaria.

Las sesiones extraordinarias tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, con una eventual prórroga entre fines de enero y febrero.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y penal, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Una tarea similar lleva adelante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de "Inocencia Fiscal", que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto 2026, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero "guardado" en el colchón.

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Reforma laboral

Ayer, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que "ya están comenzando" las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la Reforma Laboral que impulsa en Poder Ejecutivo, y anticipó que esa iniciativa y el Presupuesto Nacional 2026 serán la prioridad del oficialismo.

"Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar, y sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación", afirmó Bullrich por Radio Rivadavia.

Bullrich confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por el Senado.