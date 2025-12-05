El FMI presiona al Gobierno por las reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró el pedido de que el Gobierno nacional implemente un marco monetario y cambiario "coherente", insistió en la necesidad de la acumulación de reservas y consideró que la meta comprometida para este año luce "desafiante".

Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria que se realizaría en enero. "La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados", dijo Julie Kozack portavoz del FMI.

La vocera del organismo ofreció una conferencia en Washington. en la que expresó que el FMI entiende que las autoridades nacionales deben "aprovechar la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario, coherente".

"En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que se acumulen reservas en el período contemplado", insistió.

Kozack reiteró que el FMI es partidario de la acumulación de reservas para sostener el esquema macroeconómico y para que sirvan como reaseguro por shocks externos. También precisó que el conteo de la cantidad de reservas se realizará de acuerdo a la metodología del FMI, lo cual excluiría el reciente swap suscripto con EEUU. "En el FMI tenemos un marco para evaluar que trato darle a instrumentos de esta índole y ese marco se aplica a la línea de swap de Argentina. Es algo que vamos a mostrar en el informe del personal técnico. Los detalles de esa línea de canje estarán en forma coherente con nuestro marco técnico", detalló.

Además, no descartó que se conceda al país un waiver (perdón) por el posible incumplimiento de la meta.

Proyección para 2026

El banco estadounidense JP Morgan proyecta que Argentina podría acumular reservas por debajo del 1% del PBI en 2026, y destaca que esto debe ser una prioridad para el gobierno de Javier Milei. En un informe, la entidad subrayó la necesidad de aumentar las reservas aprovechando el escenario político favorable tras las elecciones legislativas y el respaldo financiero de EEUU.

JP Morgan plantea que, si el esquema cambiario se mantiene, el sector público podría sumar reservas, aunque por debajo del 1% del PBI. Señala que el margen de crecimiento de las reservas podría ser de US$5.000 millones, dependiendo del tipo de cambio y los ingresos financieros.