Según el INDEC, la desocupación de 2025 fue del 7,5% en el último trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato del mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).El resumen ejecutivo corresponde al cuarto trimestre del año 2025.

¿Qué dice el informe del INDEC sobre la desocupación?

En sus comunicaciones semanales vía redes sociales, el INDEC explicó en su publicación en X que “en el 4.º trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 7,5%”.

El INDEC detalló los datos en un cuadro donde se exponen todas las variantes. A continuación, se puede ver y leer el mismo del mercado de trabajo del último trimestre del año 2025.