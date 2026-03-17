Aprenderán matemática 500 chicos con una plataforma finlandesa

La matemática sigue siendo uno de los grandes desafíos del sistema educativo. En Salta, como en gran parte del país, es una de las materias en las que más estudiantes tienen dificultades, especialmente en el inicio del nivel secundario, etapa donde también se concentran los mayores índices de repitencia y abandono escolar.

En ese contexto, la provincia decidió probar una herramienta tecnológica utilizada en distintos sistemas educativos del mundo: una plataforma digital desarrollada por la empresa finlandesa Eduten, especializada en innovación pedagógica para la enseñanza de matemática y que ya se estaría utilizando en un colegio privado salteño.

La experiencia comenzará con una prueba piloto que alcanzará a 500 estudiantes de primer año de secundaria de distintas escuelas de la provincia.

"Lo vamos a poner como una hipótesis de trabajo, como un piloto en 500 estudiantes", comentó a El Tribuno Analía Guardo, coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación de Salta.

El proyecto surge a partir de un acuerdo de cooperación con Eduten Argentina, articulado con UNICEF, que acercó la propuesta a varias provincias del país. "A través de UNICEF se conectan con distintas jurisdicciones y nosotros formalizamos una carta de entendimiento con Eduten Argentina", detalló la funcionaria.

El piloto incluirá alumnos de diferentes modalidades del sistema educativo, con el objetivo de evaluar el impacto de la herramienta en contextos diversos. "Son alrededor de 300 estudiantes de escuelas secundarias orientadas, unos 150 de escuelas técnicas y cerca de 50 de escuelas privadas", dijo.

La plataforma se utilizará durante las clases de matemática, con la participación directa de los docentes. "La idea es usarla en el aula con el profesor de matemáticas, que va orientando el trabajo de los estudiantes", explicó. Además, el programa contempla instancias de capacitación para los docentes que participen de la experiencia. Por el momento son 14 profesores.

Cómo se evaluará

La prueba tendrá una duración de tres meses y buscará medir de manera concreta si la plataforma produce mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. Para eso se aplicará un esquema de evaluación comparativa.

"Los estudiantes comienzan con un pretest, después usan la plataforma y finalmente se hace un postest", explicó Guardo. Además, habrá un grupo de control que no utilizará la herramienta, lo que permitirá comparar los resultados.

"Se analizan situaciones concretas, como decidir si conviene comprar en cuotas o de contado, o cómo manejar los gastos y comisiones", detalló Analía Guardo sobre la educación financiera en las escuelas.

"Vamos a comparar ese grupo con los estudiantes que usaron la plataforma para ver si el uso de la herramienta tuvo impacto en los logros previstos", señaló. Si los resultados son positivos, la provincia evaluará ampliar el programa a más escuelas y cursos.

"Si obtenemos los resultados esperados, la idea es poder ampliar y escalar a otros alumnos", afirmó. Por el momento, la prueba no tendrá costo para el Estado provincial. "Por ahora no implica un costo porque estamos en una etapa de prueba. Si después decidimos avanzar con una contratación, ahí recién habría un costo", explicó.

Foco en primer año

La decisión de implementar la experiencia en primer año de secundaria no es casual. Según los datos educativos, ese tramo concentra buena parte de las dificultades escolares. "Los indicadores de abandono y repitencia se dan sobre todo en el ciclo básico de la educación secundaria", explicó Guardo.

Muchos estudiantes que dejan la escuela o repiten lo hacen en los primeros años del nivel. "Esta transición hacia la secundaria pareciera ser crítica y los alumnos que repiten o abandonan lo hacen durante ese ciclo básico", indicó.

Por eso, el objetivo es intervenir tempranamente para fortalecer los aprendizajes en matemática. "Queremos atacar el problema en ese momento del recorrido escolar", señaló.

Debate y desafíos

Más allá de la incorporación de tecnología, la funcionaria consideró que el principal desafío está en revisar las estrategias de enseñanza. "El principal desafío tiene que ver con cómo enseñamos matemática a nuestros estudiantes", afirmó.

En ese sentido, citó los planteos de la investigadora educativa Melina Furman sobre la importancia de despertar el interés de los alumnos. "Tenemos que despertar la curiosidad de los estudiantes. Si logramos hacerlo, se enganchan con el aprendizaje", sostuvo.

Según explicó, muchas veces las dificultades surgen porque las clases no logran proponer situaciones que desafíen intelectualmente a los alumnos. "En la escuela muchas veces no logramos plantear problemas desafiantes o situaciones en las que los estudiantes tengan que activar sus capacidades para resolver", señaló.

Por eso, consideró clave revisar también la formación docente. "Tenemos que replantearnos la formación inicial de los docentes y también la formación continua, porque muchos fuimos formados con un paradigma distinto al que hoy necesita la sociedad", explicó.

Señaló que actualmente el Ministerio trabaja en la actualización de los diseños curriculares de los institutos de formación docente.

MateSalta

Además del piloto con la plataforma finlandesa, la provincia destacó la iniciativa del profesor Alberto Brizuela orientada a fortalecer el aprendizaje de matemática en las escuelas públicas. Se trata de la prueba MateSalta que promueve la participación de alumnos de quinto a séptimo grado de primaria en una competencia provincial.

La iniciativa creció significativamente en los últimos años. "En 2022 empezamos con 3.000 estudiantes de sexto grado y en 2025 ya llegamos a más de 16.000 alumnos", detalló Guardo. También aumentó la participación docente y la cantidad de escuelas involucradas. "Hoy participan alrededor de 600 docentes, en 124 escuelas de 17 departamentos", dijo.

Las actividades incluyen distintas instancias de competencia que comienzan en cada institución educativa y continúan a nivel departamental y provincial. "Los estudiantes pasan por una instancia institucional, luego departamental y finalmente los ganadores vienen a la ciudad de Salta", contó.

Según la funcionaria, estas experiencias ayudan a generar interés por la disciplina. "Se arma un clima de competencia muy sano, donde participan estudiantes, docentes y también las familias", resaltó.

Educación financiera

Desde 2023 Salta cuenta con una ley de educación financiera temprana, que busca que los estudiantes secundarios desarrollen habilidades para administrar recursos económicos.

"El objetivo es que los estudiantes puedan adquirir capacidades para administrar sus recursos financieros de manera responsable", explicó Guardo.

En ese marco, el Ministerio trabaja junto a la Universidad Nacional de Salta en un programa de capacitación docente que este año alcanzará a unos 700 profesores.

"En esta primera instancia vamos a trabajar con docentes de economía", indicó. La educación financiera no se dicta como materia independiente, sino que se integra en asignaturas ya existentes.

"La incorporamos a través de materias afines como economía, matemática o historia", explicó. Entre los contenidos que se abordan figuran el uso de tarjetas, las billeteras virtuales, los costos financieros o la administración de las finanzas personales.