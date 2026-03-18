En el Senado, el peronismo embistió contra Milei por Libra: “Es un estafador, cobró más de 5 millones de dólares”

Los senadores de Unión por la Patria (UxP) Martín Soria y Juliana Di Tullio embistieron este miércoles contra el presidente Javier Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso Libra, y señalaron que cobró “más de cinco millones” de dólares en concepto de sobornos a cambio de la promoción de la criptomoneda.

Fue urante la sesión en la Cámara alta por los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell.

El ex ministro de Justicia opinó que el lanzamiento de Libra el 14 de febrero del 2025 “no fue un error" sino que reveló “un modus operandi” del jefe de Estado.

"Estamos en presencia de una estafador serial”, fulminó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio contra el presidente.

Las llamadas de Milei y Novelli

En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, el cual da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token Libra.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con el ex jefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Qué dijo Di Tullio

En su cuestión de privilegio contra Milei, Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores”.

E insistió: “El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”.

Un rato más tarde, la la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas contra Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”.

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la ex ministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su líder Cristina Kirchner presa con condena firme.