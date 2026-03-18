Presentan en Salta la feria "Amblayo vivo"

Este viernes 20 de marzo a partir de las 10 de la mañana se realizará la presentación de la 6° Feria de Producciones Andinas "Amblayo Vivo", en el Mercado Artesanal de Salta, Avenida San Martín 2555, con la presencia de productores y artesanos del Valle de Amblayo.

Organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Carlos, la intendenta Carmen Vargas invitó al público a participar de esta nueva edición de la feria que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de abril próximos, en las comunidades de Isonza, Río Salado y Amblayo, en el Municipio de San Carlos.

Amblayo Vivo es un espacio de encuentro donde se comparten cultivos andinos, producciones artesanales y saberes vinculados a la tierra, fortaleciendo las economías locales y visibilizando el trabajo de las familias del valle.

Invitaron a los salteños a acompañar la presentación este viernes y a ser parte de la feria que celebra la producción, la cultura y la vida en los Valles Calchaquíes.

Tres días inolvidables

La 6° Feria de Producciones Andinas "Amblayo Vivo" se realizará los días 3, 4 y 5 de abril en el Valle de Amblayo, recorriendo las comunidades de Isonza, Río Salado y Amblayo, en el Municipio de San Carlos, en el corazón de los Valles Calchaquíes salteños.

Esta feria se ha consolidado como un espacio de encuentro entre las comunidades rurales del alto Valle Calchaquí, donde se comparten y celebran los cultivos andinos, las producciones artesanales y los saberes vinculados a la tierra, la alimentación y los oficios tradicionales. A través de este encuentro se busca visibilizar el trabajo de las familias del valle, fortalecer las economías locales y promover el turismo cultural, dando a conocer la riqueza cultural y productiva de los pueblos de Isonza, Río Salado y Amblayo.

Conocer, compartir y acompañar

Durante tres jornadas se desarrollarán ferias de productos locales, comidas tradicionales, música, actividades culturales y espacios de encuentro comunitario que ponen en valor las prácticas y formas de vida que mantienen viva la cultura de los Valles Calchaquíes. La Feria Amblayo Vivo es una invitación a conocer, compartir y acompañar el trabajo de estas comunidades vallistas, celebrando la producción, la identidad y la vida en el territorio, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Carlos junto a las comunidades del Valle de Amblayo.