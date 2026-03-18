Planean estrategias para el turismo en Cafayate

La Municipalidad de Cafayate desarrolla estrategias de fortalecimiento para un trabajo conjunto con el sector turístico local, a través de una serie de encuentros que buscan consolidar un espacio de diálogo y planificación para el desarrollo del destino.

Este proceso se inició con reuniones previas junto al Gobierno de la Provincia, donde se trabajó en la articulación de lineamientos y estrategias comunes.

Posteriormente, se llevó adelante una primera reunión con referentes del sector turístico de Cafayate, generando un espacio de intercambio para compartir miradas, necesidades y propuestas.

Un Consejo

En una segunda instancia, se amplió la convocatoria incorporando a más actores vinculados a la actividad, fortaleciendo la participación y el compromiso colectivo en torno al crecimiento turístico de la ciudad, donde se avanzó en la definición de aspectos clave para la conformación de un Consejo Asesor de Turismo, consolidando este espacio como una herramienta fundamental para la planificación conjunta entre el sector público y privado.

Desde el municipio se impulsa este tipo de iniciativas entendiendo que el trabajo articulado y la participación activa de todos los sectores son esenciales para proyectar un desarrollo turístico sostenido, ordenado y con identidad local.