Causa $Libra: revelan transferencias y pagos de Novelli a Milei desde 2021

Los mensajes recuperados del celular del trader Mauricio Novelli revelaron una relación económica sostenida con Javier Milei que comenzó cuando el libertario era diputado nacional y que, según los registros hallados en la investigación del caso $Libra, continuó incluso después de su llegada a la Presidencia. Los intercambios, detectados por peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), muestran pagos periódicos vinculados a cursos, promoción de contenidos y actividades dentro de la consultora de inversiones N&W Profesional Traders.

De acuerdo con una investigación publicada ayer por el portal del diario La Nación, Novelli comenzó a pagarle a Milei desde 2021 para que participara como capacitador en cursos de educación financiera y criptomonedas que la empresa ofrecía de manera online. En ese esquema, el economista brindaba clases por Zoom y su figura era utilizada para promocionar las capacitaciones, junto con otros referentes del espacio libertario.

Los mensajes muestran que los pagos eran frecuentes y que en muchos casos se realizaban en dólares. En 2023, cuando Milei ya competía por la Presidencia, Novelli instruía a su equipo para reunir dinero en efectivo destinado al entonces diputado. En uno de los chats con su secretaria se menciona la necesidad de conseguir criptomonedas para venderlas y obtener dólares que luego serían utilizados para cumplir con esos pagos.

Los intercambios también reflejan que la relación comercial no se interrumpió tras la elección presidencial. Incluso después del triunfo de Milei en el balotaje de noviembre de 2023, la empresa continuó utilizando su imagen para promocionar cursos y materiales educativos sobre trading y el mundo cripto.

Los registros indican que los videos de las clases del actual mandatario siguieron formando parte del catálogo de capacitaciones de la firma. De hecho, en la promoción del ciclo 2023-2024 de N&W Profesional Traders, Milei aparece todavía como integrante del equipo de capacitadores, aunque en ese momento ya ejercía la Presidencia.

En paralelo, el trader comenzó a frecuentar la Casa Rosada y a organizar eventos vinculados al mundo tecnológico y cripto en los que buscaba capitalizar su cercanía con el Presidente. Ese vínculo quedó luego bajo la lupa judicial tras el colapso del token $LIBRA, que derivó en múltiples investigaciones sobre la trama de relaciones políticas y económicas que rodeó el lanzamiento de la criptomoneda.

Chats que mencionan los pagos

En el teléfono de Novelli se hallaron numerosos mensajes sobre los pagos a Milei. En un chat con su secretaria, el empresario escribió: "Vamos a necesitar USDT para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danan y Milei".

El 1 de agosto de 2023, Novelli precisó el monto habitual para Mile: "2000 dólares… lo de siempre". Días antes de las Paso de ese año, su asistente consultó: "¿El pago en dólares a Milei y Dannan ya se hizo?". El trader fue breve: "Sí".

El 1 de noviembre de 2024, Novelli se envió un recordatorio a sí mismo: "Pago Javier kari".