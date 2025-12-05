Descubrí las motos Voge en Cumbre Motors

Cumbre Motors Cenoa, el nuevo concesionario oficial de motocicletas Voge en Salta, abrió sus puertas en Santa Fe 696, de la capital salteña, ayer por la noche.

El evento de inauguración, con gran concurrencia del público, contó con una atmósfera festiva, música y un catering que deleitó a los asistentes y se convirtió en el marco ideal para presentar la nueva propuesta de la empresa, que llega para consolidarse en el mercado de motocicletas off-road con una marca de renombre y un servicio oficial de alta calidad.

Enzo Damiani, gerente comercial de Cumbre Motors, y Martín Monte, asesor comercial, fueron los encargados de dar la bienvenida a los presentes y hacer la presentación oficial de la nueva unidad de negocios que el Grupo Cenoa ha incorporado recientemente al diversificado portafolio de empresas que lo conforman. La nueva concesionaria llega con una propuesta innovadora y una sólida oferta en el segmento de motocicletas.

Voge, la marca que revoluciona el mundo de las motocicletas off-road, es fabricada por el mismo grupo que produce las motocicletas BMW, Grupo Loncin. Esto les otorga una ventaja competitiva significativa en el mercado.

"Es un orgullo arribar la marca Voge al norte argentino porque comercializamos una marca de motovehículos de línea premium a un precio muy accesible. Queremos diferenciarnos del resto de la competencia porque ofrecemos un servicio personalizado en asesoramiento y financiaciones accesibles. Además, contamos con servicio técnico oficial y posventa con repuestos originales", expresó Damiani.

Una de las sorpresas de la noche fue la entrega de dos motocicletas Voge a sus nuevos propietarios, quienes se fueron con su vehículo nuevo, y con ello, también con una invitación a ser parte de la comunidad de motociclistas Voge en Salta.

Los directivos se mostraron entusiastas con la propuesta de crear una verdadera comunidad Voge.

"Tenemos muchas expectativas para lo que viene porque queremos conformar una comunidad Voge a través de un grupo de WhatsApp donde publicaremos las experiencias que haremos: desayunos, conducción, clínicas de manejo, y muchísimo más. Nos entusiasma mucho la idea de organizar estos encuentros, y proyectamos realizarlos una o dos veces al mes", finalizó.

Para consultas y atención

Desde Cumbre Motors destacaron la gran concurrencia de público que se acercó a acompañarlos en una jornada clave para la concesionaria, señalando que la respuesta superó ampliamente las expectativas.

Cumbre Motors invita a quienes deseen conocer la línea de motocicletas Voge a visitar su local ubicado en Santa Fe 696. Atienden de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18, y los sábados de 9 a 13. Para consultas, también está disponible el número de WhatsApp y llamadas: 3874 41-7006.

En Instagram pueden encontrarlos como @vogesalta.