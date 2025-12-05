Farmacias: Las ventas caen un 20 por ciento y se vende lo esencial

Las farmacias de Salta siguen registrando una caída del 20 por ciento en las ventas desde hace más de un año, un deterioro que golpea especialmente a los productos de venta libre y que se agrava por los atrasos del PAMI, el aumento de los costos fijos y una presión impositiva de entre 35 y 40 por ciento.

"Dentro del mismo contexto general económico, seguimos con una caída importante de las ventas y esperando que haya una reactivación. Tenemos un 20 por ciento estimado con el que venimos ya desde hace un poco más de un año", detalló la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco.

Y agregó que la situación se ve profundizada por la elevada carga tributaria: "Tenemos una carga impositiva que está cerca del 35-40 por ciento, lo cual hace que cada vez sea más difícil la recuperación económica".

El derrumbe es más profundo en los productos de venta libre, que, remarcó, "cayeron muchísimo", en parte porque no tienen cobertura de obras sociales.

La pérdida de poder adquisitivo modificó por completo la conducta de los pacientes. La capacidad de compra varía conforme a la situación de cada uno. "De pronto, un paciente que necesita dos medicamentos y puede acceder a uno solo compra el más importante, o de una receta de tres compra dos. Y ahí nomás ya se descarta totalmente la posibilidad de comprar a lo mejor una vitamina o algún producto que no tenga cobertura, o de perfumería".

Carrasco explicó que el sector trabaja con precios de medicamentos "fijos y uniformes en todo el país". Se trata de recurrir a diferentes alternativas.

"Las farmacias apelan a promociones de laboratorios o a coberturas de obras sociales para poder acercar a la posibilidad económica de comprar algunos medicamentos a la gente. Por ahí, ofertas que largan laboratorios en lo que es venta libre para bajarlo en los márgenes que se pueda. Hay pequeñas diferencias, si una gran farmacia compra mucha cantidad, pero esto no es lo habitual. Aparte, los medicamentos tienen un vencimiento, con lo cual tampoco conviene estoquearse demasiado", indicó.

"Hay muchas cosas a tener en cuenta y tratamos de mantenernos lo más sólidos posible en esta situación crítica que se vive, hasta tanto se logren las reformas impositivas que son importantes, las bajas en ingresos brutos a nivel provincial, una serie de consideraciones que ayudaría muchísimo al sector", resumió.

En el plano de la seguridad social, Carrasco confirmó que PAMI mantiene pagos demorados. "Está con atrasos, hemos logrado que salgan algunos pagos, se está negociando, van saliendo algunos. Estamos tratando de negociar para que tengan consideración y no les suspendan los créditos a las farmacias, cosa que puedan seguir atendiendo normalmente", explicó.

Con el IPS la situación es distinta. "Vamos acercando los plazos de pago a lo ideal. Todavía no lo hemos logrado, pero hay muy buen diálogo y muy buena predisposición por parte de las nuevas autoridades".

Carrasco enumeró los costos fijos que deben afrontar en alquileres, luz, gas, teléfono y servicios públicos en general. Esta presión llevó a que "algunas pequeñas farmacias o farmacias particulares se hayan vendido a cadenas que tienen mayor capacidad económica". Otras se ven obligadas a reducir personal y "optimizar recursos" para poder sostenerse. "Vivimos una fuerte presión impositiva", recalcó.

Al ser consultada sobre su visión con respecto a las reformas laboral y tributaria en las que esta trabajando el gobierno Nacional, Carrasco fue clara.

"A la reforma impositiva la necesitamos urgente para poder lograr competitividad. Es una solución. Nosotros tenemos una carga impositiva que está cerca del 35-40%, lo cual hace que cada vez sea más difícil la recuperación económica", sostuvo.

En cuanto a la reforma laboral, aseguró que responde a la neceidad de actualizar un poco la situación laboral y "flexibilizar", lograr generar nuevos puestos de trabajo.

"Actualmente lo que pasa es que por ahí no aumenta la cantidad de trabajo registrado por las dificultades que se plantean o la industria del juicio que está medio instalada en el medio. También, muchos puestos de trabajo precarizados y si todo estaría registrado, si todos pagaríamos impuestos, esto ayudaría a todos los sectores, no solo a las farmacias", hizo hincapié.

"Cuando se logre, incorporar al padrón, a todos, a un comercio legal, al haber más comercios registrados y con la baja los impuestos, no sólo para el sector farmacéutico, sino para todos y más controles, todo va a mejorar", finalizó.