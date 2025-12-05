Argentina retoma la emisión de bonos en dólares tras seis años y busca fortalecer las reservas del BCRA

En un movimiento significativo para la gestión económica actual, el Gobierno nacional anunció la vuelta a la emisión de deuda en dólares, la primera de estas características desde el año 2018. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la operación, detallando que se trata de un nuevo bono nominado en la divisa estadounidense, a un plazo de cuatro años y con una tasa de interés del 6,5%, que estará regido por legislación local.

Esta decisión se enmarca en la estrategia de la cartera económica de garantizar los vencimientos de deuda que la Argentina debe afrontar, específicamente los previstos para enero de 2026.

Caputo enfatizó la importancia de esta acción en el contexto de la meta de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). "Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas", señaló el ministro en una entrevista televisiva. Además, explicó que la mejora en el balance del Banco Central que implica esta medida contribuirá a la baja del riesgo país y de las tasas de interés a nivel local.

Detalles de la operación y el desendeudamiento

La nueva licitación de deuda será gestionada por la Secretaría de Finanzas y el período para la suscripción comenzará el 10 de diciembre. La particularidad es que la participación estará abierta únicamente a ofertas suscriptas en dólares, permitiendo el acceso tanto a grandes inversores nacionales y extranjeros, como a minoristas con una base mínima de US$1000.

El secretario de Finanzas, José Luis Daza, salió a aclarar rápidamente que la operación no implica un incremento del pasivo total de la Nación, sino una herramienta de refinanciación: "Esto no aumenta la deuda. Es para pagar bonos que amortizan", aseveró en sus redes sociales. Daza complementó esta idea al afirmar que, gracias al superávit fiscal y al crecimiento económico, el país se encuentra en un camino de desendeudamiento que, según él, lo posiciona como líder mundial.

El objetivo central de la emisión es "pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas", una condición que el Gobierno considera "crucial" para seguir mejorando la hoja de balance del BCRA, factor que vincula directamente con la posibilidad de seguir bajando la inflación y el riesgo país.

Acuerdo con el FMI en la mira y la disputa con Kicillof

En otro eje de su presentación, Caputo buscó despejar dudas sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El titular de Hacienda aseguró que el organismo multilateral "está de acuerdo con lo que estamos haciendo" en materia de esquema cambiario y política económica.

No obstante, las declaraciones del ministro contrastan con recientes advertencias emitidas por el FMI, cuya vocera, Julie Kozack, indicó que alcanzar el objetivo de reservas fijado para fin de año será un "desafío" para la Argentina. Caputo, sin embargo, prefirió destacar el desempeño de la gestión en la adquisición de divisas: la compra de dólares del BCRA en la actual administración "superó la registrada por cualquier otra gestión tomando igual cantidad de días hábiles".

Finalmente, el ministro se refirió a un tema de tensión con el principal distrito del país. Fue contundente al manifestar que la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, no está en condiciones de tomar nueva deuda por US$3685 millones. El motivo esgrimido por Caputo es que la provincia "no cumple con la ley de responsabilidad fiscal" de 2004, ya que sus gastos corrientes están creciendo por encima de la inflación.

Fuerte respaldo y elogio presidencial

El presidente Javier Milei no escatimó en superlativos al referirse a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego de que este anunciara el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. A través de sus redes sociales, el Jefe de Estado sostuvo que Caputo es “El mejor de todos los tiempos” en su rol. Este elogio se produjo inmediatamente después de que el funcionario nacional confirmara un movimiento financiero que, para el gobierno, marca un punto de inflexión en la gestión económica.

La operación clave que motivó la alabanza presidencial es la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses. Se trata de un instrumento con una tasa de 6,50% y vencimiento programado para el 30 de noviembre de 2029. El bono, denominado BONAR 2029N, tiene como objetivo la captación de fondos en moneda norteamericana para financiar compromisos del Estado.