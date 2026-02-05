Homicidio en Alta Tensión: Capturaron al prófugo "Camboya

La detención fue posible tras meses de un trabajo investigativo exhaustivo y sostenido, desarrollado por personal especializado de la Unidad de Investigación UGAP, que desplegó tareas de inteligencia, vigilancia, y seguimiento, logrando finalmente localizar y poner a disposición de la Justicia al acusado, quien se mantenía evadiendo el accionar judicial desde la comisión del hecho. El fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), informó que abrió decreto de imputación contra Jonatan Jordán Peloc, alias "Camboya", en el marco de una causa por homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por tentativa de homicidio, tras su detención concretada este martes, luego de una extensa y compleja investigación llevada adelante por personal especializado de la Unidad de Investigación UGAP.

La imputación se vincula con el hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2024, en el barrio Alta Tensión, donde tras registrarse discusiones y peleas, los acusados se proveyeron de armas de fuego, las cuales fueron posteriormente utilizadas, derivando en la muerte de un joven de 24 años, quien recibió un disparo de arma de fuego en el tórax y falleció horas más tarde en el Hospital San Bernardo pese a haber sido trasladado de urgencia en código rojo.

El episodio, caracterizado por un despliegue de inusitada violencia y ocurrido mientras en las inmediaciones se desarrollaba un cumpleaños infantil, dejó además personas lesionadas. Una persona mayor, sufrió lesiones de gravedad en la zona de la cabeza, mientras que otro hombre resultó herido por disparos de arma de fuego en la pierna y en la mano. En la escena del hecho se incautaron 18 vainas servidas, las cuales fueron incorporadas al proceso investigativo.

Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público Fiscal dispuso numerosas medidas probatorias, entre ellas allanamientos, tareas de inteligencia, vigilancias, seguimientos e intervenciones telefónicas, orientadas a lograr la individualización y captura del imputado, quien permaneció prófugo durante varios meses, con pedido de captura nacional e internacional. Cabe destacar que por la misma causa, se encuentran detenidos con prisión preventiva otros tres masculinos, quienes habrían participado en el episodio investigado, conforme a los elementos reunidos hasta el momento.

La captura

El personal de la UGAP abocado a la búsqueda del acusado, quien se encontraba evadiendo a la Justicia, logró identificarlo en la jornada de ayer en la zona oeste de la ciudad, cuando observaron a un masculino con características coincidentes circulando a bordo de una motocicleta sin chapa patente. Durante el seguimiento, el individuo condujo a los investigadores hasta un domicilio ubicado en Ruta 99 s/n, Loteo Tierra Mía, donde se dispuso una vigilancia discreta. Ante la peligrosidad del individuo, se solicitó apoyo al Sistema de Emergencias 911. Al advertir la presencia del personal policial uniformado, el acusado escaló y saltó la medianera del fondo, cayendo a un terreno baldío, desde donde emprendió una veloz fuga a pie. De inmediato se inició una persecución que logró darle alcance en la vía pública y reducirlo, constatándose que se trataba efectivamente de Peloc.

Infracciones a la Ley de Estupefacientes

A partir del análisis de los antecedentes del detenido y de lo surgido durante la investigación, no se descarta que otras fiscalías puedan tomar intervención en causas conexas, particularmente vinculadas a delitos complejos, entre ellos infracciones a la Ley de Estupefacientes, sin perjuicio de las actuaciones que continúan en curso. El fiscal González destacó que, gracias al trabajo coordinado, sostenido y técnico del personal de la UGAP, el imputado pudo ser localizado, intentó darse a la fuga y fue reducido.