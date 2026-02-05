Noches de verano con música en vivo: rock y folclore para disfrutar al aire libre en Salta

Salta transita las noches de verano con una agenda cultural que combina música en vivo, espacios públicos y propuestas pensadas para disfrutar sin apuros. Este jueves 5 de febrero, la ciudad ofrece dos alternativas bien definidas pero complementarias, ideales para quienes buscan cerrar el día bajo el cielo salteño: el rock clásico internacional y el folclore que identifica nuestras raíces.

Por un lado, el ciclo Música Bajo las Estrellas llega a su despedida con una noche especial en el Paseo de los Poetas, sobre calle Esteco. Desde las 21.30, el espacio se convertirá en un escenario al aire libre para un homenaje a Los Rolling Stones, a cargo de la banda Voodoo Soul. El repertorio recorrerá los grandes clásicos de una de las bandas más influyentes del rock mundial, en un entorno que invita a compartir música, paseo y gastronomía.

El cierre del ciclo no solo propone un show, sino una experiencia completa: entrada libre y gratuita, mesas al aire libre y uno de los corredores gastronómicos más tradicionales de la ciudad como marco. A lo largo del verano, la iniciativa se consolidó como un punto de encuentro cultural, apostando al uso del espacio público y a una oferta accesible tanto para vecinos como para visitantes.

Salta Ciudad de Peñas

Más temprano, la música tendrá otro pulso en pleno casco histórico. Desde las 19.00, la plazoleta IV Siglos será escenario de una nueva edición del ciclo Salta Ciudad de las Peñas, con la presentación de Peña Casa Grande. La propuesta reunirá a Los Aymos, Reina Cáceres y al Taller de Danza Folklórica de Peña Casa Grande, en una puesta que combinará música, baile y tradición.

El ciclo forma parte de las acciones culturales impulsadas durante el verano para poner en valor la identidad salteña, reafirmando a la ciudad como capital nacional de las peñas. Al igual que la propuesta nocturna de rock, la actividad es libre y gratuita, pensada para que familias, turistas y vecinos puedan disfrutar del folclore en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Dos estilos, dos horarios y una misma noche para elegir -o recorrer- distintos sonidos, con la música como excusa perfecta para vivir el verano en Salta.