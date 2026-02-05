Para aliviar a tu bolsillo, el Mercado en Tu Barrio llega a Miguel Ortiz con descuentos para los vecinos

En tiempos donde cada gasto se analiza con lupa, el barrio Miguel Ortiz se prepara para recibir una propuesta que apunta directamente al corazón de la economía familiar. Mañana, viernes 6 de febrero, el Centro Vecinal de Miguel Ortiz, ubicado en Deán Funes 2650, será sede de una nueva edición de El Mercado en Tu Barrio, una iniciativa que combina precios accesibles, producción local y servicios municipales en un mismo espacio.

La jornada se desarrollará de 10 a 16 y permitirá a los vecinos acceder a alimentos de primera necesidad con descuentos de hasta el 30%. La oferta incluirá verduras frescas, lácteos, pescados y otros productos esenciales, comercializados de forma directa por productores locales, lo que permite reducir intermediarios y ofrecer valores más convenientes.

Además, emprendedores de la ciudad participarán con la venta de artículos escolares, una opción que cobra especial relevancia ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo. Desde la organización destacan la importancia de las compras comunitarias, ya que la adquisición al por mayor permite acceder a precios diferenciales, beneficiando aún más la economía del hogar.

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vitte, señaló que El Mercado en Tu Barrio ya se consolidó como una propuesta esperada en distintos sectores de la ciudad, tanto por la calidad de los productos como por el impacto directo en el bolsillo de los vecinos. En ese sentido, invitó a organizarse en familia o con vecinos para aprovechar mejor las oportunidades de compra.

La jornada no se limitará únicamente al aspecto comercial. Estará presente el Móvil de Licencias de Conducir, donde los vecinos podrán realizar trámites presentando DNI, sin necesidad de trasladarse al centro. También participará el Centro de Adopciones Municipal, que atenderá de 10 a 13, promoviendo la adopción responsable de mascotas; para este trámite será necesario presentar DNI y una boleta de servicios.

En paralelo, se llevará a cabo una jornada gratuita de vacunación y desparasitación destinada a perros y gatos del barrio, una acción orientada al cuidado sanitario y al bienestar animal.

Con esta nueva edición en Miguel Ortiz, El Mercado en Tu Barrio vuelve a apostar por el encuentro barrial, acercando consumo, servicios y soluciones concretas a los vecinos, en una jornada pensada para acompañar el día a día y aliviar el impacto de los gastos cotidianos.