¿Por qué Lionel Scaloni se puso guantes blancos para llevar la Copa del Mundo?

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue el encargado de llevar la Copa del Mundo al escenario principal del sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C. El campeón del mundo ingresó con un traje negro y unos llamativos guantes blancos, una práctica que generó preguntas entre los televidentes.

Si bien Scaloni es uno de los autorizados a tocar el trofeo (junto a los jugadores ganadores, jefes de Estado y funcionarios de la FIFA), el uso de guantes en la ceremonia de sorteo es una práctica habitual en los traslados y presentaciones para evitar que queden huellas marcadas sobre la superficie de oro.

El mensaje de esperanza y la estricta protección de la FIFA

Scaloni, presentado por la modelo Heidi Klum, recordó la dramática final de Qatar 2022 y dejó un mensaje de cara a la nueva competencia:

"Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento creímos que ese partido podía terminar mal", recordó el DT en español.

El mensaje fue un aviso de esperanza: "En la nueva Copa del Mundo intentaremos seguir compitiendo y no dar nada nunca por perdido", cerró Scaloni antes de sentarse junto a los demás entrenadores.

La FIFA protege el trofeo original con celo, ya que se estima su valor en 20 millones de dólares. Por reglas estrictas, solo los ganadores, jefes de Estado y funcionarios de la FIFA están autorizados a tocar el trofeo. Además, la Copa original se retira rápidamente del campo tras la victoria para ser reemplazada por una réplica de bronce recubierta en oro.