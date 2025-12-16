A quiénes votó Lionel Messi en los premios The Best de la FIFA y la sorpresiva no inclusión a Scaloni

La FIFA entrególos premios The Best 2025 y el gran ganador de la jornada fue Ousmane Dembélé, con la particularidad de que el único argentino entre los ganadores fue Santiago Montiel, de Independiente, quien se quedó con el Premio Puskás. Horas más tarde, se revelaron los votos de Lionel Messi, que eligió a los mejores del año según su criterio.

Como capitán de la Selección argentina, Messi debió elegir a los tres futbolistas más destacados de 2025, con un sistema de puntuación que otorga un punto al tercer puesto, tres al segundo y cinco al primero.

El primer voto fue Ousmane Dembélé (PSG), a quien le otorgó la mayor cantidad de puntos posibles. El segundo fue Kylian Mbappé (Real Madrid) y en tercero lugar puso a Lamine Yamal (Barcelona).

Además, votó en la categoría de mejor entrenador, donde decidió no elegir a Lionel Scaloni y optó por, primero, por Luis Enrique (PSG), luego por Hansi Flick (Barcelona) y por último a Mikel Arteta (Arsenal).

En la elección al mejor arquero, Messi sí incluyó a un argentino: ubicó en el tercer puesto a Thibaut Courtois (Real Madrid), en el segundo a Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) y en el primer lugar a Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain).