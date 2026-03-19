La carne subió más que la inflación

Los precios de los cortes vacunos subieron 7,4% en febrero, muy por encima del promedio de la inflación mensual (que fue 2,9%), según datos de los frigoríficos enrolados en CICCRA.

El cuadril y la nalga encabezaron las subas con incrementos cercanos al 8%, seguidos por la paleta (8,1%) y la carne picada (7,1%). El asado, por su parte, aumentó 5,7%.

El kilo de asado se ubicó en torno a los $16.850, mientras que cortes como el cuadril y la nalga ya superan los $19.000 y $20.000, respectivamente.

En tanto, el pollo entero registró una suba aún mayor, del 10,2% mensual, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Aun así, en términos interanuales el pollo sigue mostrando una suba menor (+45%), lo que implica un abaratamiento relativo frente a los cortes vacunos.

El fuerte incremento de la carne responde, en gran medida, a una recomposición de precios tras la caída de la oferta ganadera, afectada por condiciones climáticas adversas en años anteriores. Este factor viene empujando los valores del ganado en pie y se traslada directamente a los precios al consumidor.

En la comparación interanual, el rubro carnes y derivados continúa liderando los aumentos dentro de alimentos, con una suba del 54,1%.