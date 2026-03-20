Crimen de las ciudadanas francesas: trasladaron muestras claves a Salta para evaluar nuevos estudios de ADN

En el marco de la investigación por el doble femicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, se concretó el traslado de muestras biológicas clave desde la ciudad de Buenos Aires hacia Salta, en un hecho que podría reactivar líneas de investigación.

Los remanentes de hisopados obtenidos durante las autopsias realizadas en 2011 se encontraban resguardados en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires. Bajo estrictos protocolos, el material fue trasladado y depositado en el Laboratorio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Cómo se realizó el traslado de las muestras

El procedimiento fue llevado adelante por un integrante de la Unidad Fiscal Especial junto a personal del CIF, quienes se trasladaron hasta Buenos Aires para verificar la existencia del material y garantizar su correcta cadena de custodia.

En el operativo también participó el Agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, lo que refleja el interés internacional que mantiene la causa.

Tras completar los protocolos correspondientes, las muestras fueron trasladadas vía aérea hasta Salta y depositadas en el laboratorio local para su análisis.

Qué buscan con los nuevos estudios genéticos

El objetivo principal es determinar si el estado de conservación de los hisopados permite realizar nuevos estudios genéticos utilizando tecnología que no estaba disponible en 2011, cuando ocurrió el crimen.

Desde la Unidad Fiscal se indicó que, en caso de ser viable, estos análisis podrían aportar nueva información relevante para el caso que conmocionó a Salta.

Cómo se logró ubicar el material biológico

La existencia de estos remanentes se pudo establecer a partir de un trabajo de trazabilidad realizado por la Unidad Fiscal y personal del CIF.

Este relevamiento incluyó la revisión de actas de secuestro y constancias de remisión, lo que permitió confeccionar un inventario completo de los elementos vinculados a la causa y finalmente localizar las muestras.

Participación de las familias de las víctimas

Durante la última visita de Jean Michel Bouvier a Salta, padre de una de las víctimas, se le informó sobre la existencia de este material y la posibilidad de realizar nuevos estudios.

En ese marco, se prevé que, en caso de avanzar con los análisis, tanto él como los familiares de la otra víctima puedan designar peritos de parte para participar del proceso.

Coordinación con autoridades de Francia

La Unidad Fiscal trabaja además en la coordinación con las autoridades judiciales francesas para agilizar los tiempos de respuesta necesarios en este tipo de procedimientos internacionales.

El avance dependerá en gran parte de las gestiones bilaterales y del estado de conservación de las muestras trasladadas.

El traslado de los hisopados representa un nuevo paso en la investigación del doble femicidio ocurrido en 2011, un caso que tuvo fuerte repercusión nacional e internacional.