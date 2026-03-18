Crimen de las ciudadanas francesas: hallan hisopados clave en la causa y analizan nuevos estudios genéticos

En el marco de la investigación por el doble femicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, la Unidad Fiscal Especial confirmó el hallazgo de hisopados tomados oportunamente a las víctimas, que se encontraban preservados en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires. El descubrimiento abre la posibilidad de realizar nuevos estudios genéticos con tecnología actual.

Según se informó oficialmente, uno de los integrantes de la Unidad Fiscal, junto a personal del Servicio de Biología Molecular del CIF, se trasladará hasta la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de proceder al traslado de estas muestras para su análisis.

La existencia de los hisopados se confirmó a partir de un requerimiento de información enviado mediante un oficio con fecha 11 de febrero de este año. La respuesta del laboratorio fue positiva y se formalizó el 11 de marzo, indicando que aún existen remanentes de las muestras.

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo de trazabilidad realizado por la Unidad Fiscal Especial junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Este proceso incluyó el análisis de actas de secuestro y constancias de remisión, así como un inventario completo de los elementos recolectados en la causa.

A partir de ese relevamiento, se logró localizar las muestras biológicas que permanecían resguardadas en la Universidad de Buenos Aires, lo que representa un avance significativo en la investigación.

Desde la fiscalía destacaron que la importancia de estos hisopados radica en que podrían ser sometidos a nuevos estudios genéticos, siempre que su estado de conservación lo permita. Estas pruebas se realizarían con tecnologías que no estaban disponibles al momento en que ocurrieron los hechos.

El objetivo de estos nuevos análisis será comparar los resultados con los perfiles genéticos masculinos y el perfil femenino que fueron detectados en los laboratorios franceses durante etapas anteriores de la investigación.

De esta manera, se busca aportar nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso, uno de los hechos más resonantes de la historia judicial reciente en Salta.

Desde la Unidad Fiscal se indicó que este hallazgo ya fue puesto en conocimiento de la víctima, en cumplimiento de los derechos que le asisten dentro del proceso.