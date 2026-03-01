Crimen de las turistas francesas: fiscales y expertos en biología molecular esperan viajar a Francia para cotejar pruebas

El Ministerio Público Fiscal de Salta avanza con gestiones internacionales para profundizar la investigación por el doble crimen de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

El pasado 5 de febrero de 2026, la Unidad Fiscal solicitó formalmente un exhorto internacional que fue autorizado el 9 de febrero por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino, y remitido posteriormente a las autoridades judiciales francesas a través de la Cancillería.

La solicitud se encuadra en el artículo 185 del Código Procesal Penal y en el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal suscripto entre Argentina y la República Francesa. El objetivo es habilitar el traslado de fiscales y especialistas en biología molecular para realizar diversas diligencias en territorio francés.

De acuerdo con información preliminar, ya se habría designado una magistrada en París para tramitar el exhorto, por lo que el viaje podría concretarse en los próximos días, una vez que se confirme formalmente la agenda judicial. La Unidad Fiscal propuso que las medidas se desarrollen entre el 9 y el 13 de marzo.

Qué se busca investigar en Francia

Entre las principales diligencias previstas se encuentra la toma de declaración testimonial a los expertos que realizaron pericias en Francia, con el fin de analizar sus conclusiones y compararlas con los estudios efectuados en Argentina. Las divergencias más relevantes están vinculadas a los análisis genéticos y a la estimación de la data de muerte de las víctimas.

Asimismo, los fiscales solicitaron autorización para inspeccionar el laboratorio donde se llevaron a cabo las pericias y conocer en detalle las técnicas empleadas. No se descarta la realización de nuevas pruebas genéticas si las muestras conservadas lo permiten, teniendo en cuenta los avances tecnológicos disponibles.

El exhorto también contempla la posibilidad de recibir declaraciones testimoniales de familiares de las víctimas y la remisión de una copia completa del expediente judicial tramitado en Francia, con el propósito de detectar información que pueda resultar relevante para esta nueva etapa investigativa.

Unidad fiscal especializada

Para profundizar la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especializada integrada por la fiscal de UFEM María Luján Sodero Calvet, el fiscal de Transición Pablo Rodrigo Paz, el fiscal UGAP Gabriel González y el fiscal penal Daniel Espilocín.

Con estas medidas, la Fiscalía busca contrastar evidencia científica, revisar procedimientos y sumar nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento definitivo de uno de los casos criminales más resonantes de la provincia.