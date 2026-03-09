Alerta Chikungunya en Salta: se confirmaron 120 casos, 77 de ellos en Salvador Mazza

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Epidemiología, informa la situación actualizada del virus Chikungunya desde el inicio del período de vigilancia epidemiológica 2025/2026. Al cierre de la Semana Epidemiológica 9, Salta registra un total de 120 casos confirmados y 3 casos probables.

La mayor concentración de casos se localiza en el departamento General San Martín, especialmente en la localidad de Salvador Mazza, que actualmente reporta 77 de los 83 casos del departamento. Por su parte, el departamento Orán registra 27 casos confirmados, con una incidencia significativa en las localidades de Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán.

A continuación, se detalla la distribución por departamentos y localidades:

Salvador Mazza: 77

Aguas Blancas: 18

San Ramón de la Nueva Orán: 9

Tartagal / Embarcación / J.V. González / Salta (Capital): 3 c/u

Cerrillos: 2

R. de la Frontera / Campo Quijano: 1 c/u

Estrategia Binacional de control

En el marco de las acciones de bloqueo, el próximo jueves y viernes se llevará a cabo una reunión binacional entre Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia). Este encuentro busca coordinar operativos conjuntos de vigilancia y control vectorial en la zona fronteriza, replicando el exitoso trabajo realizado la semana pasada en el corredor de Aguas Blancas y Bermejo.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias solicitan a la población reforzar las medidas de prevención en los hogares, principalmente:

Descacharrado: Eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

Higiene de recipientes: Dar vuelta baldes, vaciar colectores de aire acondicionado y frotar las paredes de los bebederos de mascotas.

Protección personal: Uso de repelentes (renovando la aplicación cada 4 horas), ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.

¿Cuándo acudir al centro de salud?

Es vital que la población reconozca los síntomas de la fiebre Chikungunya, que se caracteriza por un inicio súbito de fiebre alta y dolores articulares intensos.

Se debe concurrir de forma inmediata al Hospital o Centro de Salud más cercano si presenta: