San Lorenzo: Saravia Arias declaró en el juicio contra “Kila” Gonza y habló de registros eliminados y documentos faltantes

El juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, continúa en la etapa de recepción de declaraciones testimoniales. Hoy compareció, entre otros, el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia Arias.

El testigo respondió preguntas referidas a la denuncia que presentó el 9 de junio de 2020 y a la declaración testimonial que brindó días después, en fiscalía. Recordó que luego de ganar las elecciones, en noviembre de 2019, fue a ver al entonces intendente Ernesto Gonza para solicitarle una transición ordenada para tener cabal conocimiento de la situación de la comuna al asumir su gestión. Sostuvo que ese traspaso consensuado nunca se concretó y el 10 de diciembre de 2019, día de su asunción, se constituyó en la Municipalidad acompañado por dos escribanos. La intención era documentar e inventariar los bienes recibidos. Señaló que en esa instancia se labraron las actas correspondientes no sin atravesar una serie de inconvenientes, como el impedimento para ingresar a ciertas oficinas y la constatación de que se habían eliminado registros de las computadoras.

El testigo indicó que la situación era tan caótica que tuvo que pedir una dispensa al Concejo Deliberante para la presentación de la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2019, que le correspondía a su gestión por haber asumido en diciembre.

Frente a este panorama solicitó una auditoría externa que estuvo a cargo de dos contadores. El Concejo Deliberante estuvo al tanto de la situación.

El informe final reveló numerosas inconsistencias. Saravia Arias indicó que se constató el faltante de documentación y la existencia de cheques de pago diferido sin procesos de contratación. El testigo mencionó que esto dificultó el pago de sueldos al inicio de su gestión y se vio obligado a solicitar una refinanciación.

También salió a la luz un sistema de “vales” mediante los cuales se les entregaba dinero en efectivo a algunos funcionarios. El actual intendente explicó que después los responsables trataban de “emprolijar” las irregularidades consiguiendo algunas facturas.

Contó que a partir de estos vales se supo de la existencia de una camioneta Chevrolet adquirida para el municipio que no figuraba en el parque automotor cuando asumió su gestión. Indicó que los vales también se usaban para retirar efectivo que se sorteaba en lotas que organizaba la comuna durante la campaña electoral.

El testigo también hizo referencia a un intento frustrado del intendente saliente de retirar dinero del banco el 10 de diciembre de 2019, un día después de haber finalizado su mandato.

Saravia Arias sostuvo que los imputados utilizaban los recursos del Estado como si fueran propios. Mencionó otro hecho irregular como la autoconcesión por parte de Gonza de dos parcelas en el cementerio de San Lorenzo, a través de un contrato con vigencia de 99 años. Asimismo, hizo referencia a inconsistencias detectadas en el registro de pagos por el alquiler de maquinaria pesada sin proceso previo de contratación.

Los hermanos Gonza y el exsecretario de Hacienda, Guaymás, se encuentran imputados por delitos en perjuicio de la administración pública comunal.

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.

Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.