Jean-Michel Bouvier declaró ante los fiscales y volvió a cuestionar la investigación inicial del crimen de las francesas

Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier, se presentó esta mañana ante la Unidad Fiscal Especializada que investiga el asesinato de su hija y de Houria Moumni y formuló fuertes cuestionamientos a la investigación judicial que se llevó adelante en los primeros años del caso.

Según fuentes vinculadas al expediente, durante su exposición Bouvier realizó duras críticas al trabajo realizado en la instrucción inicial, particularmente al entonces juez Martín Pérez. El padre de la joven francesa cuestionó aspectos centrales del proceso, entre ellos la determinación de la data de muerte y el modo en que se desarrolló la investigación. En ese contexto sostuvo que el expediente estuvo marcado por “muchos vicios” e irregularidades durante la etapa inicial.

Pese a la expectativa que generó su declaración, el testimonio no habría incorporado nuevas pruebas concretas a la causa. No obstante, Bouvier agradeció a los fiscales de la nueva Unidad Fiscal por haber decidido reabrir el caso y avanzar en una revisión del expediente con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

Durante su exposición también expresó su rechazo a la forma en que habitualmente se menciona el caso. Según relató, no le agrada que se hable de “las turistas francesas”, ya que sostiene que su hija no había viajado a Salta con fines turísticos. Incluso afirmó que él mismo desconocía que Cassandre planeaba venir a la provincia y explicó que el viaje estaba vinculado con un trabajo.

Dudas sobre la investigación

Otro de los puntos abordados en su declaración fue la situación de las personas que estuvieron involucradas en el proceso judicial. Bouvier manifestó que descarta cualquier responsabilidad de Santos Clemente Vera en el crimen. Vera fue absuelto por la Justicia luego de que el proceso judicial concluyera y se determinara su desvinculación del hecho.

En relación con Gustavo Lasi, el padre de Cassandre sostuvo que no comprende por qué continúa mencionado dentro de la causa y volvió a plantear dudas sobre el desarrollo de la investigación.

En otro tramo de su relato recordó que tiempo atrás una mujer se acercó a él para ofrecerle información sobre el caso. Sin embargo, según relató, cuando le pidió que aportara esos datos ante la Justicia, la mujer se negó a hacerlo, por lo que decidió descartar ese posible testimonio.

La declaración de Bouvier forma parte de las nuevas medidas dispuestas tras la reapertura de la investigación por el doble homicidio de las jóvenes francesas, ocurrido en julio de 2011 y considerado uno de los casos criminales más resonantes de la historia reciente de Salta. Los fiscales continúan evaluando los elementos del expediente y las posibles líneas de investigación que podrían retomarse en esta nueva etapa del proceso.