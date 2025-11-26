Reunión clave entre la Unidad Fiscal Especial y Francia por la nueva investigación por el crimen delas turistas francesas

En un paso importante para la investigación del homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la Unidad Fiscal Especial y la Embajada de Francia han fortalecido su cooperación. Este miércoles 26 de noviembre, se llevó a cabo una reunión crucial entre los fiscales que investigan el caso y el Agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, Teniente Coronel Vincent Audon. El encuentro se desarrolló en un marco de cooperación internacional para agilizar el acceso a información clave que permita avanzar en la causa.

La reunión, que se enmarca dentro de una nueva investigación dispuesta por la Procuración General de la Provincia de Salta, incluyó a los fiscales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González y Daniel Espilocín, junto al Coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero. Durante el encuentro, los fiscales destacaron la importancia de acceder a información relevante que se encuentra en Francia, la cual resulta fundamental para continuar con las diligencias en Argentina.

El Teniente Coronel Audon expresó su disposición para facilitar el acceso a los datos necesarios, subrayando el valor de la cooperación internacional en investigaciones de este tipo. Además, se mencionaron los desafíos relacionados con la tramitación de exhortos judiciales internacionales, y Audon se comprometió a ofrecer su apoyo para superar obstáculos procesales y agilizar la gestión de diligencias claves.

El intercambio de información entre los fiscales salteños y la Embajada de Francia permitió consolidar los canales de comunicación, fortaleciendo el marco de cooperación entre ambas partes. Este esfuerzo conjunto se considera un aporte decisivo para el avance de la investigación y para la obtención de información crucial que ayude a esclarecer el crimen.

Los fiscales de la Unidad Fiscal Especial valoraron la buena predisposición y el compromiso del funcionario francés, señalando que la cooperación internacional es esencial para la resolución de casos complejos como el de Bouvier y Moumni.

Con esta reunión, se espera que la investigación pueda avanzar de manera más eficaz, garantizando que todos los esfuerzos necesarios se desplieguen para esclarecer este trágico crimen y hacer justicia para las víctimas.