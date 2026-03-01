Fuerte cruce entre Milei y Grabois: “Se enojó el oligarca disfrazado de pordiosero"

El presidente Javier Milei apuntó este domingo contra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, a quien tildó de “oligarca vestido de pordiosero”.

En medio de sus críticas a los opositores, a los que tildó de “delincuentes” y “chorros”, Milei cuestionó directamente al líder del Frente Patria Grande y sostuvo: “Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero”.

El diputado de Unión por la Patria había llegado al recinto con una insignia que decía ‘Líbranos del mal’ en la previa del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Luego, durante el discurso del jefe de Estado, Grabois fue parte del grupo de opositores que abuchearon y criticaron a los gritos el mensaje del Presidente.