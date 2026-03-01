PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Finalissima
Atentado a la AMIA
Caso Nahuel Gallo
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Caso Nahuel Gallo
Conflicto en Medio Oriente
Rosario Central
Rosalía
Caso de las turistas francesas
Asamblea Legislativa
Finalissima
Atentado a la AMIA
Caso Nahuel Gallo
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Caso Nahuel Gallo
Conflicto en Medio Oriente
Rosario Central
Rosalía
Caso de las turistas francesas
Asamblea Legislativa

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

EN VIVO. El presidente Milei habla en la Asamblea Legislativa

Se abren oficialmente las sesiones ordinarias 2026.
Domingo, 01 de marzo de 2026 21:00
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asamblea Legislativa para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias empezó pasadas las 20 de este domingo, a la espera del discurso del presidente Javier Milei.

La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia y, tras la elección de las autoridades del comité de recibida, se dio paso a un cuarto intermedio.

La Comisión de Recepción Exterior quedó integrada por los senadores Nadia MárquezCarlos EspinolaEduardo VischiJuan Cruz Godoy y Sonia Rojas, y por los diputados Romina DiezGabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine.__IP__

En tanto, la Comisión de Recepción Interior, responsable de acompañar al presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos hasta el recinto, la integran los senadores Ezequiel AtaucheVilma VediaRomina AlmeidaFlavia Royón, Enrique Martín Goerling Lara, Natalia Gadano, y por Diputados Juliana Santillán, Cristian Ritondo, Ignacio García Aresca, Lisandro Nieru Nieri, Álvaro Fernando Martínez y Daniel Vancsik.

Noticia en desarrollo...

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD