Trump aseguró que el nuevo liderazgo de Irán "quiere hablar" tras los ataques

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que los nuevos líderes de Irán “quieren hablar” y confirmó que ha aceptado entablar un diálogo tras la masiva ofensiva militar que diezmó a la cúpula del régimen persa.

En una entrevista concedida al reportero Michael Scherer de The Atlantic, el mandatario sostuvo que la nueva conducción de Teherán busca una salida negociada, aunque cuestionó la demora en la respuesta de las autoridades iraníes. “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber aceptado antes algo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado”, sentenció Trump desde su residencia en Florida.

A pesar de confirmar su disposición al diálogo, el presidente se negó a precisar una fecha para las conversaciones o a identificar con qué figuras específicas de la transición está tratando su administración.

Trump señaló que el panorama de interlocutores cambió drásticamente debido al impacto de la Operación Furia Épica, indicando que “la mayoría de esas personas ya no están" y que algunos de los funcionarios con los que se mantenían contactos en el pasado fallecieron durante las incursiones.

“Fue un gran golpe. Podrían haber alcanzado un acuerdo, pero se hicieron demasiado los listos”, agregó respecto a la cúpula liderada por el fallecido Alí Jameneí.

Los comentarios del jefe de la Casa Blanca se conocieron poco después de que él mismo informara a otros medios que un total de 48 líderes iraníes murieron durante los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Trump afirmó que el éxito de la misión fue tal que “nadie puede creerlo”, y consideró que el debilitamiento del régimen tras la muerte de sus principales cuadros operativos es lo que finalmente ha empujado a los nuevos mandos -encabezados interinamente por Masoud Pezeshkian- a buscar una instancia de negociación con Washington para frenar la escalada.