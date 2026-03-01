PUBLICIDAD

Caso Nahuel Gallo
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Caso Nahuel Gallo
Conflicto en Medio Oriente
Rosario Central
Rosalía
Caso de las turistas francesas
Asamblea Legislativa
Nacionales

VIDEO. El frío saludo entre Milei y Villarruel antes del discurso del presidente en el Congreso

La transmisión oficial redujo al mínimo las apariciones de la titular del Senado.
Domingo, 01 de marzo de 2026 22:25
La fría relación entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, volvió a quedar plasmada este domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

La transmisión en cadena nacional evitó mostrar al país el saludo entre el titular del Poder Ejecutivo y la presidenta del Senado.

Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel.

Durante el discurso, de la vicepresidenta solo se vio una parte del torso, sin el rostro.

 

En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Milei al Congreso. Ella lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a la comisión de legisladores que le dieron la bienvenida.

Luego, el Presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes. 

