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Policiales

Rosario de la Frontera: un hombre fue asesinado y hay dos detenidos

El hecho ocurrió en medio de una reunión con alcohol en el barrio El Niño y la víctima murió tras recibir una puñalada; la Justicia investiga qué desató el ataque.
Domingo, 22 de marzo de 2026 14:23
Un sector del barrio El Niño de Rosario de la Frontera.

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Un hombre de 30 años fue asesinado este domingo por la mañana en el barrio El Niño, en Rosario de la Frontera, en un hecho que se encuentra bajo investigación.

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Según los primeros datos, la víctima se encontraba junto a otros dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, se produjo un altercado. En ese contexto, el hombre recibió una herida de arma blanca que le provocó la muerte.

Los otros dos involucrados fueron detenidos y se secuestró el arma utilizada en el hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para determinar las circunstancias del homicidio.

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