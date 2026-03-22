Los minutos del horror en Santa Lucía: un crimen, una garita en llamas y policías heridos

Un crimen, dos policías heridos, un atropellado y tres detenidos fue el saldo de una noche marcada por la violencia extrema y la tensión en barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta. Hubo corridas, disparos y escenas de gran crudeza. Entre los aprehendidos se encuentra el sospechoso del homicidio con arma de fuego y dos personas por el ataque a la garita policial.

Era una tarde sabatina más frente a la cancha ubicada entre los departamentos. Allí, jóvenes jugaban a la pelota mientras otros se reunían en los alrededores. Como tantas otras veces, hubo discusiones y peleas entre chicos. "Se suelen agarrar, pasa siempre, pero nunca pensamos que esto iba a terminar así", relataron vecinos que presenciaron el inicio de los hechos. Cerca de las 19, la situación escaló cuando un grupo de jóvenes atacó, presuntamente, una camioneta estacionada en el lugar, lo que generó el primer foco de conflicto.

A partir de ese momento, la tensión fue en aumento y los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse. La escena dejó de ser una pelea más y se transformó en un escenario desbordado, con corridas e insultos.

"Venía con un arma"

En medio de ese contexto, una vecina, que prefirió no dar su nombre, contó a El Tribuno que vio llegar a un joven en motocicleta. "Venía rápido, con un arma, parecía que sabía a quién buscaba", relató.

Minutos después se escucharon los disparos. No fue uno solo. Mientras caía la noche y comenzaban a sentirse las primeras gotas de lloviza, el sonido de las detonaciones se mezcló con los gritos y la desesperación de quienes estaban en el lugar. La víctima fue "Pipa" (así lo identifican los vecinos), un joven de 24 años que vendía bollos en la calle. El ataque fue directo.

La situación se volvió aún más crítica cuando, según los testimonios, la ambulancia demoraba en llegar. En medio de la ira, algunos recorrieron unos 200 metros hasta una garita policial de la zona, donde ingresaron y agredieron a los efectivos. No se informó cuántos policías se encontraban en el lugar.

Se detalló que uno de los uniformados resultó lesionado por golpes y otro fue apedreado cuando intentaba huir. La garita fue derribada ante la mirada de los vecinos, que no podían creer lo que ocurría.

La furia de los jóvenes

"Vamos a prender fuego todo. Son todos boleta", eran los gritos de los jóvenes que participaban del ataque. Luego dieron vuelta la garita y la incendiaron.

Ese puesto había sido instalado hace más de diez años a pedido de los propios vecinos como una medida para prevenir hechos de inseguridad. En medio del caos, gritos y corridas, un automóvil que circulaba por la zona atropelló a una persona, sumando otro episodio a una noche de horror.

Foto: Walter Echazú

Minutos después, con la llegada de efectivos motorizados y bomberos, la Policía logró contener la situación. Los dos uniformados agredidos se encuentran fuera de peligro y tres personas fueron detenidas, entre ellas el presunto autor del homicidio.

Más allá del hecho puntual, los vecinos volvieron a poner el foco en un problema de fondo. El sector es un punto de contacto entre barrios densamente poblados como Santa Lucía, Progreso y Sarmiento, donde, según denuncian, los conflictos y episodios de violencia son frecuentes. Pero jamás pensaron ver algo de tal magnitud.

"Vamos a esclarecer el caso"

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, inició una investigación por el homicidio del joven de 24 años. Según se informó, la víctima falleció presuntamente como consecuencia de una agresión con arma de fuego, mientras se busca determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Tras el reporte, se dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP, que trabajan en el lugar con las tareas de rigor. Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia, con el objetivo de establecer con precisión la causa de muerte. El fiscal aseguró que se avanza de para lograr el pronto esclarecimiento del caso.

Tensión permanente

"Esto pasa seguido, pero nunca así", coincidieron quienes viven en el lugar. La combinación de enfrentamientos entre grupos genera un clima de tensión permanente que, esta vez, terminó en tragedia.

La tensión se respiraba por todos lados, incluso cuando ya se había levantado de nuevo la garita, hubo de nuevo corridas. A los minutos, la llovizna se convirtió en lluvia, a la par de la mayor angustia de los vecinos.