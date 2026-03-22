VIDEOS. Desde Tini a Maluma: estos son los estrenos musicales que marcan la semana

La música latina volvió a renovarse esta semana con una batería de lanzamientos que mezclan estilos, culturas y colaboraciones inesperadas. Desde Argentina hasta México, pasando por Colombia, Brasil y Puerto Rico, los principales artistas del momento presentaron canciones que ya empiezan a marcar agenda en plataformas y redes.

Tini y Ulises Bueno: cuarteto, pop y una historia intensa

Uno de los estrenos más comentados fue el de TINI junto a Ulises Bueno, que lanzaron “Dos Amantes”, una canción que fusiona cuarteto cordobés, pop y tintes de folclore argentino.

El tema aborda un amor atravesado por prejuicios sociales y se potencia con un videoclip que reúne figuras de alto impacto como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez, lo que rápidamente lo posicionó entre lo más visto.

Maluma vuelve al trap con un guiño cultural

Por su parte, Maluma regresó a sus raíces con “Botero”, un tema en colaboración con Arcángel y NTG, donde retoma el trap pero con una impronta cultural.

El título rinde homenaje al icónico artista colombiano Fernando Botero y forma parte de una nueva etapa en la que el cantante busca proyectar su identidad artística a nivel global.

Rauw Alejandro apuesta por la fusión global

El puertorriqueño Rauw Alejandro se sumó al productor Rvssian y al nigeriano Wizkid en “Pongo”, una propuesta que cruza el afrobeat, el dancehall y el reguetón.

La canción, con letra bilingüe, apuesta a un sonido internacional y confirma la tendencia de la música latina de expandirse hacia otros mercados.

Carín León se mete en el Mundial

Uno de los lanzamientos más llamativos es el de Carín León, que dio un salto global con “Lighter”, junto al rapero estadounidense Jelly Roll.

El tema fue presentado como el primer himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026, combinando regional mexicano con rap y bases electrónicas, en una apuesta pensada para un público global.

Anitta y una versión para enamorarse

Desde Brasil, Anitta lanzó la versión en español de “Pinterest”, una canción pop que apuesta por una estética más relajada y romántica.

El tema ya circulaba en portugués y ahora busca conquistar a toda la región con una propuesta fresca y pegadiza.