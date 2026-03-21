Rodrigo De Paul le dedicó un emotivo mensaje a Tini Stoessel por su cumpleaños y ella respondió con amor

La cantante Tini Stoessel, que se presentará el 16 de mayo en Salta con su show Futttura, cumple hoy 29 años y recibió un mensaje especial de Rodrigo De Paul, su pareja y mediocampista de la selección argentina. El futbolista le dedicó un posteo en redes sociales que rápidamente se volvió viral y fue respondido por la artista.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul publicó un mensaje cargado de emoción para saludar a Tini en su día.

“Feliz cumple a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida”, escribió.

En el mismo posteo, el jugador agregó: “Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo mi vida”.

La respuesta de Tini Stoessel

La reacción de la cantante no tardó en llegar. En los comentarios, Tini respondió con un mensaje breve pero contundente. “Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre”, escribió, confirmando el fuerte vínculo que mantiene con el futbolista.

Tini llega a Salta con su show “Futttura”

En medio de su cumpleaños y la repercusión en redes, la artista también es noticia en Salta: Tini Stoessel se presentará el próximo 16 de mayo con su show “Futttura”.

Las entradas ya se encuentran a la venta y se espera una fuerte convocatoria, en el marco de una gira que viene generando gran expectativa en todo el país.