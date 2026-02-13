VIDEOS. Tini: "Cuando vaya al show de Salta, trataremos de hacer turismo"

inicia sesión o regístrate.
Por Belén Deluca
El próximo 16 de mayo, la artista se presentará en el estadio Padre Ernesto Martearena con "Futttura", una puesta monumental que recorre todas sus etapas, desde sus comienzos hasta su presente más íntimo y transformador.
En una entrevista exclusiva con El Tribuno, la cantante habló sobre el proceso emocional que atravesó antes de regresar a los escenarios, la construcción de un espectáculo que llevó más de un año de trabajo, la pasión que siente por la producción musical y la ilusión de poder disfrutar un poco más cada ciudad que visita. "Futttura" no es solo un recital: es una reconciliación con sus versiones pasadas, una celebración de su crecimiento y un encuentro profundo con su público. Radiante, segura y con una energía renovada, Tini anticipa su llegada a Salta con un mensaje claro: el reencuentro está cada vez más cerca.
Te veo radiante. En los recitales de "Futttura" en Tecnópolis se notó una energía muy linda. ¿Lo sentís así?
Sí, lo siento recontra así. Me sentí muy, muy segura arriba del escenario, transformada también, reencontrándome con la gente, reencontrándome con muchas versiones que fui. Reencontrándome con dolores y con alegrías y pudiendo mirarlas desde otro lugar. Me tomé mi tiempo para volver, me tomé mi tiempo para sentirme segura de pisar un escenario, que no es fácil. Exponerse, estar ahí arriba, es mucho. Y la verdad que me pone contenta el tiempo que me tomé para poder brindar lo que fue "Futttura" y cómo lo sintió la gente.
"Futttura" es un show increíble. ¿En qué pensás cuando lo armás? ¿Cómo se construye algo así?
Me pasa un poco lo que decís. Cada vez que pienso un show, miro el anterior. El último había sido una propuesta totalmente distinta, mucho más minimalista. Y ahora, después de todo eso y después de "Un mechón de pelo", y de lo que soy hoy, quería sentir una reconciliación con cada versión que fui. Y ahí salió la idea de recorrer desde "Violeta" hasta el día de hoy.
La propuesta fue creciendo... primero era un escenario, después dos, después tres. No entraba en ningún lado (risas). Fue una locura, pero se pudo hacer con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Estuvimos más de un año preparándolo. Primero arrancó con el concepto, después con Maxi (Espíndola) empezamos a desarrollar el setlist y qué quiero transmitir en cada capítulo, en cada etapa, qué quiero contar, cómo pasamos de un mundo a otro.
La producción musical del show es muy fuerte. Se nota que te apasiona.
Sí, creo que es lo que más me gusta. Me fascina la idea de que escuches una canción del álbum y poder transformarla en vivo, que la gente la sienta como una nueva canción pero que al mismo tiempo se la sepa. Pensar la intro, el final del show, lo que pasa en el medio, cada ficción, qué quiero contar en cada momento. Producir me encanta. Obviamente amo estar arriba del escenario, pero una pasión muy grande que tengo es la producción total y absoluta del show.
¿Cuántos looks fueron?
Fueron muchos. Creo que más de 25, y ahora van a haber más. Cada bloque del show tiene su identidad, su mundo, su estilismo. Y a partir de eso jugamos mucho en cada función, arriesgamos un poquito más. Estamos preparando sorpresas también para la gira.
El 16 de mayo vas a estar en Salta, en el estadio Martearena. ¿Cuando viajás tenés tiempo para turistear o recorrer un poco los lugares?
Eso me lo preguntan mucho. Y vamos a intentar que esta vez sea distinto, porque muchas veces salto de un lugar a otro. Llegás, vas a hacer la prueba de sonido, dormís esa noche, tenés el show y a veces termino el show y ya me subo al avión directamente. Entonces no siempre tengo ese espacio para ir a comer a algún lugar lindo, con alguna vista, o realmente recorrer.
¿Cómo es tu día típico cuando estás de gira?
Por lo general llegamos un día antes o dos días antes. Probamos el escenario, probamos sonido, vemos que todo esté ok. Después no tengo mucho tiempo, porque me quedo en el hotel o voy directamente al venue. Y del venue muchas veces me voy. Muy pocas veces nos quedamos más tiempo.
Pero esta gira es un poco más espaciada y eso nos da la posibilidad de decir: "Che, nos quedamos dos días más" y realmente recorrer. Porque más allá de haber podido viajar bastante por mi país, sí me gustaría en algún momento disfrutarlo desde ese lado.
¿Quiénes te acompañan en esos viajes? ¿Viaja Fifí?
Fifí va a viajar, obvio (risas). Viaja mi equipo, que es como mi familia. Dani, mi coreógrafa, me conoce desde que tengo 12 años. Somos todos muy familia real. Y cuando pueden, mis amigas también se suman. Si es fin de semana y pueden llegar el lunes al trabajo, se vienen conmigo. Dormir con ellas después del show, que estén en primera fila y se emocionen, es lo más importante de mi vida. Dentro de todo siempre intento robármelas para que viajen conmigo.
¿Tenés una canción favorita para cantar en "Futura"?
Depende mucho de cómo esté el público y cómo vibre el lugar. Yo dependo mucho de esa energía. De repente recontra vibran con la parte más energética y yo me subo a eso.
Pero en lo personal, los momentos balada me encantan. "Carne y hueso" me sigue emocionando por más que la haya cantado mil veces. "Te pido" me fascina. Y hoy estoy disfrutando muchísimo "Un mechón de pelo". Es un momento muy lindo del show. Después también disfruto la parte electrónica, bailar, moverme. La intro, "La Loto", "Muñecas"… todo tiene mucha fuerza, mucha nostalgia.
¿Qué le decís al público salteño que ya te está esperando?
Gracias por todo el amor. Ya falta muy poquito para vernos en "Futttura". Los amo, los espero y ojalá disfruten muchísimo de este show.