Gimnasia y Tiro quiere las dos hinchadas en el clásico salteño

Un verdadero clásico con todo el folclore que se merece. A fines de marzo Gimnasia y Tiro y Central Norte se enfrentarán en el marco del Interzonal de la Primera Nacional y desde el corazón de la Vicente López anunciaron que pedirán que en encuentro se juegue con hinchada visitante.

Es que tanto la Comisión Directiva como así también la Subcomisión del Fútbol del albo aseguraron que comenzarán a gestionar ante los organismo de seguridad la presencia de hinchas del cuervo en el estadio David Michel Torino para el encuentro que está programado para el 29 de marzo próximo a partir de las 17.30 horas.

Para ese trascendental partido correspondiente a la séptima fecha, Gimnasia tiene previsto otorgar unas 2.000 entradas generales y otras 500 plateas para los seguidores del cuervo, que ocuparían uno de los codos del estadio y de la platea norte.

Cabe destacar que hasta el momento Gimnasia se mantiene en la cima de la zona B, con puntaje ideal, tras ganarle el fin de semana pasado por 2 a 0 a Almagro, mientras que superó a Patronato por 2 a 1 y en el debut le ganó a Colegiales por el mismo resultado.

Por su parte, Central Norte perdió 1 a 0 ante San Miguel, mientras que empató el segundo encuentro frente a Colón de Santa Fe 0 a 0 y cayó el fin de semana pasado ante Deportivo Morón por 2 a 0. Aún con realidades diferentes, el clásico salteño tendrá un sabor muy especial.