Uno de cada siete policías está afectado a consignas judiciales

El femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano volvió a poner en discusión el sistema de consignas policiales en la provincia. Según datos del Ministerio de Seguridad, alrededor de 1.800 efectivos de la Policía de Salta están afectados cada día a custodias ordenadas por la Justicia, lo que representa aproximadamente uno de cada siete policías de la fuerza.

La cifra surge del propio sistema operativo de la Policía. El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, explicó que actualmente hay cerca de 600 consignas diarias, que deben cubrirse durante las 24 horas.

"Una consigna es de 24 horas, entonces estamos hablando de tres turnos de ocho horas, con lo cual ronda más de 1.800 policías que tenemos que afectar", señaló a Radio Salta.

El funcionario aclaró que esos números no corresponden únicamente a casos de violencia de género, sino a consignas policiales en general que dispone la Justicia por diferentes motivos y cuya duración puede variar.

"Hay consignas que duran dos días, tres días, cinco días, un mes o dos meses. Son variables", explicó.

El impacto

Actualmente, la Policía de Salta cuenta con alrededor de 12.000 efectivos en toda la provincia. Si se considera que unos 1.800 están afectados diariamente a custodias judiciales, esto significa que alrededor del 15% de la fuerza está destinado exclusivamente a cumplir consignas.

A ese número además se le deben restar los policías que se encuentran de licencia médica, vacaciones o tareas administrativas, lo que reduce aún más el personal disponible para el patrullaje.

"Es un número tremendamente importante que obviamente afecta el patrullaje en diferentes zonas de la provincia", reconoció Avellaneda.

El funcionario remarcó que la Policía no decide esas medidas, sino que debe cumplirlas. "La Justicia es la que ordena y determina las consignas policiales. Nosotros somos auxiliares de la Justicia y tenemos la obligación de cumplir", explicó.

Sistema variable

En tanto, el propio jefe de Policía de Salta, Diego Bustos, también dio su apreciación por las consignas. Y explicó que la cantidad de consignas cambia constantemente según las decisiones judiciales.

"Hoy podemos tener 589 consignas, mañana podemos tener 300, otro día 200 y otro día pueden aumentar a 500", detalló también a Radio Salta.

Cada una de esas consignas implica la presencia permanente de personal policial durante turnos rotativos. "Son tres policías por día por cada consigna", indicó.

Bustos aseguró que, pese a la presión sobre el sistema, la Policía está cumpliendo con las órdenes judiciales. "Tenemos el personal y estamos dando cumplimiento a las directivas judiciales", afirmó.

El caso

El tema volvió al centro de la discusión tras el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano. La joven había denunciado previamente a su agresor y la familia cuestionó si se habían implementado correctamente las medidas de protección. De acuerdo a lo que se conoció, el 13 de febrero un juez había dispuesto una consigna para la joven que había denunciado a su agresor. El tema es que ella fue asesinada el 17 y no tenía aún un efectivo que la proteja.

Ante esas denuncias, el Ministerio de Seguridad confirmó que se abrió una investigación interna. "Desde el área de asuntos internos vamos a investigar. Si hubo negligencia, no tenga la menor duda que esto va a ser investigado", sostuvo Avellaneda.

El funcionario indicó que el sumario se realiza con abogados civiles para garantizar transparencia y que cualquier irregularidad será puesta a disposición de la Justicia.

Buscan una reducción

Frente a la gran cantidad de policías destinados a custodias judiciales, el Gobierno provincial trabaja en un sistema para reemplazar parte de esas medidas con herramientas tecnológicas.

Entre las alternativas que se analizan están botones antipánico, pulseras electrónicas y tobilleras de monitoreo, que permitirían controlar situaciones de riesgo sin requerir presencia policial permanente.

"Venimos trabajando con el Ministerio Público Fiscal en un proyecto para ir reemplazando las consignas con tecnología", explicó Avellaneda.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Campo Quijano, el caso volvió a exponer la fuerte presión que generan las consignas judiciales sobre el sistema policial y el impacto que tienen en la disponibilidad de efectivos para la seguridad cotidiana.