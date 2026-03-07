En dos días secuestraron casi 50 kilos de droga en el norte

En distintos operativos realizados en el norte de Salta, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en apenas dos días cerca de 50 kilos de droga en procedimientos llevados a cabo en el departamento Orán, principalmente en controles sobre la ruta nacional 50 y en la zona fronteriza de Aguas Blancas.

El mayor decomiso se registró en el marco de controles vinculados al operativo "Plan Güemes", cuando personal de la Sección "28 de Julio" del Escuadrón 20 Orán detuvo la marcha de una camioneta que transportaba un juego de living a la altura del kilómetro 46 de la ruta nacional 50.

Durante la inspección, los gendarmes sometieron los muebles al escáner fijo del puesto de control y detectaron anomalías compatibles con paquetes utilizados para el transporte de estupefacientes. Ante esa situación, procedieron a revisar los sillones de manera minuciosa.

Para ello rompieron el tapizado y retiraron el relleno de la estructura del juego de living, donde hallaron 46 ladrillos que contenían una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 47 kilos 765 gramos de cocaína. El conductor del vehículo fue detenido y tanto la droga como la camioneta quedaron secuestradas a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento realizado en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, gendarmes del Destacamento Móvil 3 con apoyo de la Sección "Aguas Blancas" controlaron a un ciudadano de nacionalidad boliviana que transportaba sobre su espalda una bolsa de lona de grandes dimensiones.

Durante la inspección del bulto, los uniformados encontraron un horno eléctrico, una cubierta de moto y juguetes. Al revisar el interior del electrodoméstico detectaron cuatro paquetes con una sustancia vegetal, que luego de las pruebas orientativas arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 4 kilos 225 gramos. El hombre fue detenido y trasladado a la unidad a disposición de la Fiscalía Descentralizada de Orán.

Un osito

El tercer procedimiento también tuvo lugar sobre la ruta nacional 50, cuando los efectivos detuvieron un automóvil en el que viajaban tres mujeres que transportaban mercaderías. Al pasar los bultos por el escáner, los gendarmes detectaron irregularidades en uno de los objetos.

Se trataba de un peluche que presentaba un peso inusual. Al revisarlo en detalle, descubrieron en su interior un paquete rectangular con cocaína, cuyo peso total fue de 1 kilo con 45 gramos. Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, una de las mujeres quedó detenida e incomunicada, mientras que las otras dos quedaron supeditadas a la causa.

Los procedimientos se realizaron en una de las zonas más sensibles del corredor fronterizo con Bolivia, donde en los últimos meses se intensificaron los controles de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y el contrabando. En apenas 48 horas, los operativos permitieron sacar de circulación cerca de 50 kilos de droga, principalmente cocaína, que tenía como destino el mercado ilegal.

Denuncia a la madre por droga

En la Justicia provincial, una mujer de 40 años será juzgada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y en forma subsidiaria por el delito de comercialización de estupefacientes.

La investigación se originó por la denuncia web que radicó la hija de la acusada en contra de su madre, y que determinaba que la mujer vendía drogas en un domicilio del barrio Juan Pablo Segundo – ex Chatarrero - de Orán.