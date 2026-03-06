Imputaron a un boquetero de un súper en Metán

Un hombre de 34 años fue imputado por la Justicia tras ser detenido en el marco de la investigación por el robo cometido en un supermercado de la ciudad de San José de Metán, donde delincuentes ingresaron al depósito del comercio luego de realizar un boquete en una pared.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional al sospechoso como autor del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante perforación de pared, en perjuicio del propietario del comercio. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el acusado continúe detenido mientras avanzan las tareas investigativas para esclarecer completamente el hecho.

El robo ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes pasado, cuando los delincuentes ingresaron al depósito de un supermercado chino ubicado en el barrio Nuevo Hogar. Para acceder al lugar rompieron una pared de bloques del sector posterior del local, que da hacia el pasaje Congreso, y realizaron un boquete por el que habría ingresado al menos una persona de contextura delgada.

Una vez dentro del depósito comenzaron a sacar distintos productos, entre ellos fardos de yerba, café, pañales, toallas femeninas, sahumerios y otros artículos de higiene, provocando además un importante desorden en el lugar. El hecho fue descubierto horas más tarde por trabajadores del comercio, quienes observaron la mercadería desparramada y el orificio en la pared.

Tras un trabajo investigativo llevado adelante por la Brigada de Investigaciones de Metán, con colaboración de vecinos y distintos testimonios, los efectivos realizaron un procedimiento en un domicilio donde recuperaron parte de la mercadería sustraída y detuvieron a uno de los sospechosos.

Según trascendió durante el operativo, en la vivienda del acusado se hallaron productos robados. El hombre habría manifestado que la mercadería le había sido entregada por terceros para guardarla, por lo que fue trasladado junto con los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones.

Sigue la búsqueda

El jefe del Distrito de Prevención 3, Rodrigo Cardozo, confirmó que la investigación se encuentra avanzada y que continúan las tareas para detener a otros involucrados, quienes también serían oriundos de Metán.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar la participación de más personas en el robo y recuperar el resto de la mercadería sustraída del supermercado.