Tini Stoessel lanzó “Dos amantes” en medio de la polémica con Emilia Mernes y a semanas de su presentación en Salta

Tini Stoessel lanzó este jueves “Dos Amantes”, su nueva canción en colaboración con Ulises Bueno, en un estreno que rápidamente se convirtió en tendencia. El tema gira en torno a una historia de amor intensa, con una estética marcada por los vínculos prohibidos, algo que sus fans no tardaron en vincular con su vida personal.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip de alto impacto que reunió a grandes figuras del país y reforzó el lugar de la artista como una de las más influyentes del pop argentino.

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Un videoclip con Messi, De Paul y Susana Giménez

El video de “Dos Amantes” sorprendió por su producción y elenco: participan Susana Giménez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Beto Montenegro. La escena principal se desarrolla en una mesa larga, similar a las de eventos importantes, donde todos los invitados comparten una cena cargada de misterio.

Uno de los momentos más comentados es cuando Susana le pregunta a Tini y De Paul: “¿Para cuándo el casamiento?”, en un guiño directo a la relación de la cantante con el futbolista. Hacia el final, la diva también aporta humor al preguntarse quién los invitó al encuentro.

El teaser que fue tendencia y la historia detrás del video

Antes del estreno, el clip promocional ya había generado expectativa. En el adelanto, Susana recibe un misterioso sobre rojo, mientras otras figuras como Ulises Bueno y Cacho Deicas también son convocadas a una reunión secreta.

La aparición de Messi junto a De Paul, con una bolsa de hielo en la mano, fue uno de los detalles más virales. El video alimentó teorías entre los fans, quienes sostienen que la historia podría reflejar el inicio del romance entre Tini y el jugador, bajo una narrativa de “amores prohibidos”.

La polémica con Emilia Mernes que sacude la industria

El lanzamiento se da en medio de un fuerte conflicto con Emilia Mernes, que generó un verdadero “sismo digital” en redes sociales. La tensión se profundizó tras una serie de unfollows entre figuras cercanas, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.

En ese contexto, Tini optó por responder desde lo artístico, con un proyecto que reunió a figuras de primer nivel y volvió a posicionarla en el centro de la escena.

El respaldo del entorno y el impacto del lanzamiento

En paralelo, la cantante recibió el apoyo de referentes de la música como Ricardo Montaner y Maxi Espíndola. Mientras tanto, el estreno de “Dos Amantes” logró un fuerte impacto en plataformas y redes, consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados del momento.

Tini llegará a Salta: cuándo será el show

En medio de este presente, Tini Stoessel también confirmó su llegada a Salta. La artista se presentará el 16 de mayo, en un show que ya genera expectativa entre sus seguidores en el norte del país.

La visita se da en un contexto de alta exposición mediática y con nuevo material musical, lo que anticipa un recital con fuerte convocatoria.