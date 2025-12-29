Ya están a la venta las entradas para ver el show de Tini en Salta: Futttura

Desde sus inicios en la icónica serie "Violetta", Tini ha cautivado a millones con su talento y carisma, convirtiéndose en un ícono pop global.

Este show será un recorrido emocionante por todas las etapas de su trayectoria, reviviendo los grandes éxitos que marcaron a generaciones y presentando la energía vibrante de su presente musical.

La preventa ya está disponible por @fullticketarg (sitio oficial de venta) Con tu tarjeta VISA del BNA @banconacion disfruta de hasta 6 cuotas sin interés.

Pero este no será solo un concierto, sino una experiencia inmersiva desde el momento en que el público ingrese al predio. Los asistentes podrán disfrutar de activaciones y espacios diseñados para transportarlos al mundo de Tini, creando recuerdos inolvidables.

La magia se intensificará con un show de alto impacto que contará con un mega escenario y una puesta en escena nunca vista. La producción promete sorprender y emocionar a todos los presentes, consolidando a Tini como una artista innovadora y líder en la industria.

Martina "Tini" Stoessel irrumpió en la escena mundial con su papel protagónico en la exitosa serie de Disney Channel, "Violetta". Su talento como actriz y cantante la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un fenómeno global juvenil.

Tras el éxito de la serie, Tini inició una exitosa carrera solista, consolidándose como una de las artistas pop más importantes de Latinoamérica y con creciente reconocimiento a nivel global.

Con múltiples álbumes de estudio, colaboraciones con artistas de renombre mundial y giras multitudinarias, TINI ha demostrado una versatilidad artística y una conexión única con su público. Sus canciones han encabezado las listas de éxitos, acumulando millones de reproducciones y visualizaciones. Su estilo musical evoluciona constantemente, explorando sonidos pop, urbanos y latinos, siempre manteniendo su sello personal y letras que resuenan con sus seguidores.

Este show representa un hito en la carrera de Tini, una oportunidad para celebrar junto a sus fans el camino recorrido y vibrar con la energía de su presente musical.