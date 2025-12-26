PUBLICIDAD

Condenado por abuso sexual
feriados del 2026
Río Pilcomayo
Navidad en Salta
Presupuesto 2026
Empleados provinciales
Municipalidad de Salta
Tini Stoessel
Espectáculos

Tini llega a Salta con Futttura: show confirmado el 16 de mayo y preventa desde el 29 de diciembre

Tini confirmó su regreso a Salta con el show Futttura, que se realizará el 16 de mayo en el Estadio Padre Ernesto Martearena. La peventa de entradas será desde el lunes 29 de diciembre a través de Fullticket.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 18:11
Tini Stoessel se presentará en Salta el próximo 16 de mayo con su espectáculo Futttura, uno de los shows más esperados del año en el norte argentino. El recital se realizará en el Estadio Padre Ernesto Martearena, un escenario habitual para los grandes eventos musicales que llegan a la provincia.

La llegada de Tini Stoessel genera una fuerte expectativa entre sus seguidores. El tour Futttura propone un recorrido por las distintas etapas de su carrera, con una puesta en escena de alto despliegue, coreografías y un repaso por sus principales hits. El show forma parte de su gira nacional, que la lleva por distintas provincias del país.

En cuanto a las entradas, se informó que la preventaventa se habilitará este lunes 29 de diciembre, exclusiva para tarjetas Banco Nación Visa, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. La venta se realizará de manera online a través de Fullticket.

 

En los próximos días se darán a conocer más detalles vinculados a los precios, sectores y ubicaciones disponibles para el público.

 

 

Temas de la nota

